由丁海寅、BLACKPINK成員JISOO主演的劇集《雪降花》，將在12月18日於韓國電視台JTBC及OTT平台Disney+播映。雖然劇集在海外的話題度及人氣都十分高，但在韓國卻爭議不斷。開播在即，不少韓國網民卻揚言要罷看，到底為甚麼？



《雪降花》由丁海寅、JISOO、金惠奫、劉寅娜、尹世雅、張勝祖等主演

《雪降花》，以1980年代的韓國為背景，講述名門大學男學生林秀浩（丁海寅飾），有一天突然滿身傷痕地闖進一間女子宿舍，並被一名就讀護理系的女大學生英路收留及治療。

《雪降花》預告

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故事大綱看似沒有甚麼大問題，但為甚麼會令韓國網民如此反感，甚至曾經在青瓦台請願網上有超過20萬人聯署要求停播？▼▼▼點擊圖片查看《雪降花》4大爭議▼▼▼

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【1】歪曲歷史

四大爭議中，最嚴重指控是歪曲歷史。2021年3月，《雪降花》播映電視台JTBC公開一小段劇集的故事基本設定，說明劇集是關於「北韓間諜與參與民主化運動的大學生相遇後展開的故事」。民主化運動，代表故事的背景是發生在1980年的民主運動。當時，韓國全國爆發大規模民主運動，抗議時任總統全斗煥的軍政獨裁統治。這件歷史事件純粹是韓國本土人民發起的運動，完全與外國或者北韓沒有關係。《雪降花》的故事設定中則有北韓間諜的出現，令不少韓國人覺得有歪曲歷史的嫌疑。

【2】JISOO角色需改名

由JISOO飾演的女大學生，起初名為「英初」。這個名字並不常見，更加令人聯想起1970年代負責主導學生民主運動的實際人物「千英初」。在劇中，JISOO所飾演的角色，是一名護理系的女大學生，與實際人物千英初是截然不同的設定。所以，劇組最後決定將「英初」改名為「英路」。

JISOO／《雪降花》預告

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爭議聲音越來越大，負責播映的JTBC電視台曾經發表聲明，指劇集的主題並非民主運動，而且因為劇集尚未播放，人物設定方面並非全部與大眾所猜測的一樣，請求大眾的諒解。今年年初，劇集《朝鮮驅魔師》就曾經因為歪曲歷史而遭腰斬。不過，不少媒體猜想《雪降花》將不會步它的後塵，因為此劇在海外的人氣和話題度都十分高，而且已經被Disney+取得海外播放權，所以無論如何都會播放。

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