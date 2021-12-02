20個月大女嬰被29歲繼父強姦及施暴致死　屍體被棄置保冷冰箱3週

剛剛滿1歲的孩子，相信很多人都覺得是最可愛的時候吧？不過，韓國一名29歲男子，卻對著20個月大的繼女兒恨下毒手，涉嫌對女兒施暴及強姦，引起全國公憤。這宗案件近日開審，檢方要求判處疑犯死刑，顯示事態十分嚴重。



疑犯將女兒虐待致死後，將屍體棄置在保冷冰箱。

棄屍保冷冰箱3週

事發於2021年6月15日， 29歲的男疑犯於凌晨時分飲醉了酒。當時，20個月大的繼女兒不斷哭泣，觸發了他的神經，令他大發脾氣。他對女兒進行持續1小時施暴及強姦，最終令她死亡。之後，他聯同25歲的太太、即受害人的媽媽，一同將屍體棄置在保冷冰箱，並將冰箱放置在屋內的洗手間。

死者生前照片

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婆婆見勢色不對找上門

事件至7月9日，才被受害人的婆婆揭發。當時，婆婆因為連月來聯絡不上女兒，而直接找上門。據悉，受害人之前一直都是與婆婆同住，並由婆婆照顧。至2021年3月，受害人與爸爸媽媽一同搬走之後，婆婆就沒有再見過孫女。

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案件於12月1日進行第一次審訊。死者媽媽被控非法棄置屍體罪，被檢方要求判處5年有期徒刑。而死者的繼父則被控強姦、殺人等罪名，被檢方要求判處死刑、接受性衝動藥物治療15年、配戴電子腳鐐45年等刑罰。

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