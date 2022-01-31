【虎年/農曆新年/Omicron/見家長】今年農曆新年Omicron肆虐，大家都會減少家庭聚會以避免傳播，但有些長輩拜訪實在難以避免，研究在疫情下要見另一半的家長，有甚麼是需要準備呢?



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對已拍拖一段時間的情侶而言，是時候趁著新年這個機會帶對方「見家長」，讓家人認識拍拖對象，也同時讓對方了解自己的家庭環境。不過今年疫情嚴重，大家在減少群聚下都會少了拜年，若真的要跟另一半家長拜年，最好鞋除在大門外，以及入門口打了招呼後，應到洗手間先清潔雙手，讓長輩安心。

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除此之外，前新聞主播兼 HK Romance Dating極速約會公司創辦人黃嘉如 (Yubi) 指，在拜年見面前，情侶雙方有以下幾點要注意。

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新年派利是正常不過，不過近日在連登討論區上的一篇帖文，卻引起廣大網民熱議。原來樓主的公司最近有一個後生同事結婚，趁新年向同事們派利是，樓主卻發現利是只得10元，而且只派了一封，令他大為不滿。點擊看網民經歷