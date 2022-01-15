新年快到，大家可能都會到朋友家中打牌，最近有一名男子到女友家中打牌，手風大順，連續冧了16次莊，最後一家贏三家。不過「風光背後」，原來女友的爸爸連出9次銃，最後更忍無可忍，反檯收場。事件令網民議論紛紛，直言對方是女友父親，有得食都千萬不琅食！



女友爸爸瘋狂出銃，質疑樓主出千。

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冧16次莊惹女友父親不滿

台灣網民在Facebook專頁「靠北女友」中發文，指自己在假期中到女友家中打麻雀，首四圈女友的爸爸連續9次出銃，他一家贏三家；到第五圈之後樓主更加強運，冧了16次莊之外，更截了女友爸3次糊，這時氣氛開始不對勁「她爸壞脾氣全部湧上，開始摔牌罵髒話，整個牌品極差」。

直到樓主一次小三元自摸，女友爸爸再也忍不住，「她爸整個跳起來，直接嗆我是不是作弊，她弟也跟著附和」，令樓主非常不爽，立即毒舌反撃「可憐啊！輸牌還輸人品，要不要教你打牌啊？」，女友爸聽到後火冒三丈立即反檯，指樓主贏錢囂張，以後也不要到他家。男生也忍不住回嘴「真的是笑死人，現在技不如人，嘴上倒是很神，一整個就是笑話！」

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樓主表示，女友之後要跟他分手，反問自己「我是哪裡做錯了嗎？」認為這次遭遇令他非常無言的。「輸那2萬多（約5000港元），叫成那樣真的可悲」。不過有網民認為，樓主非常不明智，「你也不遑多讓呀，就知道是女友的爸爸了，還口無遮攔」，更指出就算有糊也不應鋪鋪食，「要是我就從頭放到尾了」，直言樓主不懂得做人，亦有網民調侃樓手就算分手，最後還是賺了兩萬新台幣分手費。

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男生拍拖到女朋友家見家長，是人生的其中一個大挑戰。最近有港男在討論區表示，自己對女友家食飯時，當日女友的父母為每人都煮了一條魚，原條上枱要自己切，令樓主不知所措，直言「我咁大個仔都未食過」，最後更要靠女友10歲弟弟去化解，令他大乎丟臉。👉即睇點收科👈

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