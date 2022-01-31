新年禮物收原隻金華火腿　網民劈唔開勁崩潰：半個人咁高，點搞？

撰文：奶茶妹
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2022虎年到了，疫情之下活動減少，亦有人決定提早拜年。有網民今年收到一份令他全家都大感頭痛的新年禮物：原隻半個人高的金華火腿，令他大為苦惱，因為根本不知道該如何處理，雖然知道是貴價食材，但仍又無奈又好笑。

網民今年收到原隻半個人高的金華火腿，令他大為苦惱。

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半個人咁高

網民暴龍哥好嘢在連登討論區發文「收到成隻金華火腿 點搞」，指收到一隻原隻金華火腿當新年禮物，而且家中完全沒有工具可以將它劈開，根本不知道如何處理。由於有半個人高，樓主甚至連儲存方式都毫無頭緒，於是向神通廣大的連登仔求救。

帖文引來大量網民圍觀，網民笑指他可以食到下年，就算突發封樓都唔驚，「人哋成間西班牙餐廳，都掛一隻賣幾個禮拜，你應該可以食到下年新年」亦有人乘機搞笑，叫樓主以外國巴馬火腿的食法，用刀輕輕片一小塊下來送蜜瓜；亦有人提議放上carousell賣，一了百了。有網民表示，自己都經歷過類似事件，最後要拿到街市的凍肉店，請師父用切肉的電鋸，才成功「斬件」。

亦有網民表示，新年禮物其實「幾蝦人送」，不過有幾類禮物是地雷中的地雷，收到一窕會黑面。

👇👇👇按圖看網民盤點最垃圾新年禮物👇👇👇

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大家最怕收到哪一份禮物呢？如果收到原隻金華火腿，又會如何處理？留言分享一下吧！

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新年派利是正常不過，不過近日在連登討論區上的一篇帖文，卻引起廣大網民熱議。原來樓主的公司最近有一個後生同事結婚，趁新年向同事們派利是，樓主卻發現利是只得10元，而且只派了一封，令他大為不滿。👉即睇事件前因後果👈

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