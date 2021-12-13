【麥玲玲/七仙羽/七師傅/專訪】每到年尾大家都會想起一眾玄學家，流年運程、開運指南、12生肖等等，今年除了麥玲玲、蘇民峰之外，多了一位七仙羽。有謂同行如敵國，麥玲玲在訪問中亦不避嫌，主動提起七師傅。



麥玲玲擺出「愛你」心心手勢，玲玲師傅都愛你！（何柏佳攝）

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七仙羽師傅憑ViuTV節目，以半鹹淡廣東話，及出位的金句彈起，成為觀眾新寵兒。而近年事業重心在內地的麥玲玲，少了在幕前出現。她直言「好多觀眾同我講，你快啲返來啦！」，更有觀眾向她暗示七師傅「爭飯食」。

麥玲玲主動提及七師傅，直言對方非常有喜劇感，十分搞笑。（何柏佳攝）

七師傅爭飯食？

不過麥玲玲並不認同爭飯食一說，她表示，女性玄學家本來就稀少，亦樂見有新人接棒，「七師傅係好搞笑」，「娛樂性豐富」，指七師傅以喜劇的方式去包裝，令過往嚴肅的玄學更貼地入屋，直言是一件好事。

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麥玲玲亦表示自己有看七師傅的節目，例如七師傅打林作、瘋狂追求張敬軒等，直言對方喜劇節奏感很強。雖然她自己有跟農夫唱歌、拍劇，跟阿Bob合唱等，但亦坦承「有啲效果我自己做唔到」。

七師傅有節目上十分玩得，形象百變。（影片截圖）

希望二人可合作

對於網民將她們比較，麥玲玲笑著回應「我哋點會係敵人，大家同行，一定係聯手！」更直言希望跟七師傅合作。她補充，七師傅是傾向法科，以作法為主「we we won won果種」，她是以術數為主，通過時辰八字等推算運勢，是兩個不同的流派，直言自己「唔識捉鬼」，二人本質上不應該被相提並論。而過去七師傅在節目中不時出現招魂驅鬼情節，更在早前的專訪中， 大爆ERROR成員肥仔撞鬼內幕。

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《開罐》記者亦立即聯絡七師傅，七師傅以短訊回覆，對於麥玲玲的合作意向，她表示：「可以的，沒問題，大家是同行，我永遠視同行如朋友，應該互相扶持互相合作互相影響。如果廣告商找我們兩人一起合作拍攝廣告，也很好呢！」如果二人當真有機會合作，應該會有不少火花呢！

麥玲玲希望跟七師傅合作。（何柏佳攝、資料圖片）

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