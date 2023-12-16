聖誕節快到了，聖誕花、聖誕樹、聖誕襪等是時候出現了！正當大家已經準備開始裝飾家居時，有玄學家提醒，雖然聖誕節是西方節日，但也有對應的家居裝飾禁忌，不小心犯了的話，小人、爛桃花等通通上門！



聖誕樹放錯位，分分鐘惹來爛桃花。（《觸及真心》劇照）

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台灣玄學家楊登嵙，在網上分享10個聖誕節裝飾禁忌，以玄學角度分析該如何擺放不同的裝飾。不少朋友為了增加聖誕氣氛，都會細心裝飾家居，門口掛花環、放上一盤大紅花，或者在床頭貼上聖誕節貼紙、放一棵聖誕樹。可是原來這些行為，都犯了了裝飾大忌！想過節過得開心又安心，記得避免以下10大家居裝飾禁忌。

👇👇👇按圖看10大聖誕家居裝飾禁忌👇👇👇

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禁忌1聖誕樹放睡房

一般聖誕樹都是塑膠或金屬製造，如果放在睡房代表「虛情假意」，容易招惹爛桃花。比較適合擺放在客廳大門玄關角落，數量不宜過多，擺放時間也不宜太久。

禁忌2室內聖誕樹

因為通常樹都是在戶外種植生長，無論是真樹還是假樹，在室內時最好掛上紅色、金色裝飾品，令它感受陽氣，又稱為「轉陽」。

禁忌3冷色系

風水學上冷色系代表冷漠、無情，不利人際關係。因此聖誕樹裝飾，應主要以暖色系為主，比較理想的是紅、粉、紫、橙等。

禁忌4大門掛花環

花圈多數以乾燥花或假花製成，代表著虛情假意、枯死，特別是掛在大門上，可能會招來小人。可用燈泡代替，或將花圈掛在牆上，但不可放超過半個月。

禁忌5單數

聖誕大紅花的擺放，最好是雙數，因紅色代表喜氣、好運，可以將花放於大門口內或玄關外，同時取「好事成雙」之意。

禁忌6床頭貼聖誕貼紙

床是休息的地方，若床頭貼滿財富、禮物相關的貼紙，容易夢到過相關內容，影響睡眠質素。

禁忌7舊聖誕襪

聖誕襪象徵著對禮物的期望，如果是舊襪子，聖誕老人、喜神、財神也不會想靠近，自然會影響運勢。

禁忌9說「鬼」、「死」

聖誕節是喜慶節日，如果說這些不吉利的說話，會影響自己和別人的運氣，招來厄運。

禁忌10全黑出門

聖誕節當天不能穿全黑出門，因許多鬼魂都喜歡依附在黑色上面，特別是在晚，因此運勢也會跟著受影響。

原來聖誕裝飾都這麼有學問！聖誕樹不可以放睡房，連顏色擺位都十分講究，不過小編卻沒有這個煩惱，因為房間太小，沒可能放得下一棵哈哈。大家有沒有講究的聖誕小習俗？留言分享一下吧！

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