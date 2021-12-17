2021日本最帥男高中生選舉　網民狠批油膩感滿分：全都是娘炮！

近日日本公佈了2021「全日本最帥男高中生」的得獎者，一如既往令人對大會的審美有著萬分的懷疑，雖說今年官方照片P圖程度未及上年嚴重，但看到一眾參賽者們，仍有種在餐廳上錯菜的感覺。加上，參賽者們的柔弱外貌以及纖細的身形，令網民不禁說道「全都是娘炮！」



（cr. modelpress）

日本全國男子高中生限定選舉「Mr DK Contest 2021（男子高生ミスターコン2021）」，今年迎來第7屆，舉辦宗旨是讓大家選出全日本第一帥氣的男子高中生。歷屆曾有不少冠軍人馬後來都在娛樂圈發展，包括2017和2018年奪得第一的高橋文哉和小宮璃央，後來都在人氣超級戰隊系列當中擔任主角。

👉🏻 👉🏻 👉🏻不想努力了！台男與大30歲房東拍拖住豪宅 親密照遭爆幕後真相？

先看看由主辦方發佈的官方宣傳照，一睹今年從日本全國各地區分組賽選出的最後13強名單，猜猜到底誰是冠軍或者亞軍吧！

👇🏻👇🏻👇🏻點擊圖片放大看：最後13強的名單和官方照片吧！👇🏻👇🏻👇🏻

+ 8

比賽的內容除了最基本的舞蹈和catwalk外，更設有演技和聲樂的項目。不過，部分希望展現自己自信魅力的參賽者，動作上卻略顯油膩。而且不知道是不是審美標準的不同，日本的男生們都比較愛美，令不少網民大喊參賽者們：「全都是娘炮！」

👇🏻👇🏻👇🏻點擊圖片放大看： 2021年最帥男高中生的賽果和冠軍照片吧！👇🏻👇🏻👇🏻

+ 14

其實各花入各眼，每個人對「美」的標準都不同，「帥哥」與否真的見仁見智，有可能別人都大讚這個男生很帥氣時，偏偏你卻get不到到底他有什麼魅力點。不過，既然說到是選美比賽，當然還是真的「帥」比較好。

👉🏻 👉🏻 👉🏻12星座2022年運程｜韓國占卜師預測運勢（白羊/金牛/雙子/巨蟹）

同場加映：全日本最可愛女高中生選美2020冠軍出爐 網民超不滿：感覺被騙了

日本每逢年尾都會舉辦各種選美比賽，其中最盛大的必屬「最可愛女高中生」和「最帥男高中生」。回顧2020年的最可愛女高中生冠軍，是由一位前偶像女團成員獲得，不過大家就將焦點放到亞軍上，原來她的真人與網上照片有太大落差，令網民超失望：「今年的質素居然只有這樣？」不過每個人的審美都不同，你又認同這次比賽的結果嗎？

點擊連結看全文：全日本最可愛女高中生選美2020冠軍出爐 網民超不滿：感覺被騙了