冬天不少人都會喝熱飲保暖，不過如果用錯加熱方式，隨時會變災難！近日Twitter有網民發帖，指他原本想將生茶膠樽飲品加熱，怎料因為用錯了加熱方式而爆笑連場！



日本Twitter網民ぱんぱん近日發文指他因有客人來了，於是將一樽生茶的膠樽飲品加熱，結果加熱過度以致膠樽變形，帖文還附了變形膠樽照，樽身經加熱後樽頭變「肥」，而樽尾更呈尖形狀，活像一枚火箭炮彈。

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樓主並沒有交代他是用什麼方法加熱，不過其實若用錯方法加熱，除了膠樽會釋放有毒物質，更會容易發生爆炸。有網民隨即指自己曾將朱古力奶連膠樽放入微波爐，結果連膠樽也叮爆了，相當危險。此外也有網民分享自己加熱的NG照片，看來大家的生活知識貧乏，需要惡補呢……

👇👇👇點擊圖片看網民的膠作👇👇👇

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外國人一向好客，不時會邀請朋友來自己家作客。不過近日有旅居日本多年的土耳其人卻表示，自己從沒有被日本朋友邀請來家作客，令他覺得自己在日本沒有朋友！此Twitter一出即引來各方網民熱議，也有日本網民解釋，為何日本人不喜歡請朋友家自己家作客。點擊看在日土耳其朋友的經歷！