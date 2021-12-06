日本第一牛郎Roland出名無敵霸氣有自信，而且財力超豐厚，一直過著奢華的離地生活。近日他接受日本綜藝節目的邀請，讓他體驗一下庶民生活，看看他對不同基本生活技能的熟悉程度。想不到過程竟然一次又一次的展現他不完美的一面，跟平時的完美形象相當有反差！



庶民生活體驗的第一站是迴轉壽司店！（影片截圖）

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被稱為日本第一牛郎的ROLAND，過去曾因超自信及愛炫富的性格而多次成為話題，其自創金句「世界上只有兩種男人，我，和我以外的」更讓他在亞洲一炮而紅。近年他轉行由牛郎變老闆和YouTuber，現在擁有8間公司，YouTube頻道訂閱人數超過100萬。

一向過離地生活的ROLAND，若要過上一般人生活究竟會有甚麼趣事？節目組分別帶他到迴轉壽司店食壽司、讓他為自己公司LOGO影印及到神社參拜，過程中展現出前所未有的一面，最後更展示他驚人的畫畫實力？！

👇👇👇點圖睇日本第一牛郎Roland庶民生活體驗記👇👇👇

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未知ROLAND日常生活都是如何自理？期待再下一次的庶民生活體驗記！

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相信不少人都喜歡日本文化，除了經常「返鄉下」去日本旅行外，更會學日文、希望日後能與日本人交流、甚至到當地工作。不過，事實又是否真的如此美好？近日有連登網民於討論區上吐苦水，力數與日本人工作的難頂位，結果掀起不少人回應。

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