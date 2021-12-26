臨近年尾又是日本舉辦各種選美比賽的時候，其中近年最引人注目的莫過於「最可愛女高中生」和「最帥氣男高中生」的比賽。相比去年參選的女高中生們，今年「照騙」的情況有所改善，而「最可愛女高中生」的冠軍人馬亦順利在12月11日誕生，然而沒想到她的樣子竟超像港姐郭柏妍！



（cr Modelpress）

由日本媒體「Model Press」主辦的「Miss JK Contest（女子高生ミスコン）」是年輕人每年一度的選美盛事，至今已舉辦至第7屆，優勝者將會得到資源在娛樂圈繼續發展，因此吸引了不少希望晉身藝能界，或心中有著星夢的年輕人參選。

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現在在YouTube上是人氣KOL的中町綾，以及活躍在各個雜誌中新田あゆな等，都是歷屆「Miss JK Contest（女子高生ミスコン）」的參加者！

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相比起上年「照騙」的情況，今年女高中生們的為自己填寫的專長，更為引起網民們的討論。事關正當大家以為專長都是跳舞、唱歌或運動之類的東西，然而事實卻變成了搞笑技比拼，比如模仿比卡超、藝人或動物聲線模仿、快速食飯、甚至和朋友影dresscode相都算得上專長，非常搞笑。

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而決賽當日的賽程亦和男高中生的選舉一樣，設有演技、Catwalk、跳舞和聲樂的環節，其中得獎的冠軍人馬竟超像港姐郭柏妍？兩者都有著水汪汪的大眼和可愛的兔牙，你能猜到是誰嗎？

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日本的女生向來都是以「可愛」聞名，不過一樣米養百樣人，審美觀各人不同，無論選美的結果令你認同與否，以上的女高中生們，又有沒有哪個令你想起中學時期，那種初戀的感覺呢？

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同場加映：2021日本最帥男高中生選舉 網民狠批油膩感滿分：全都是娘炮！

今年第7屆舉辦的日本全國男子高中生限定選舉「Mr DK Contest 2021（男子高生ミスターコン2021）」冠軍出爐，得獎者會被譽為「全日本最帥男高中生」。然而，理想和現實似乎有點距離，雖說今年官方照片P圖程度未及上年嚴重，但看到一眾參賽者們，仍有種在餐廳上錯菜的感覺。加上，參賽者們的柔弱外貌以及纖細的身形，參賽時看得令人打顫的油膩動作，令網民不禁說道「全都是娘炮！」

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