日本AV女優桃園怜奈2015年以19歲女大學生的身份出道，不過只拍了3部影片便火速引退，直到2020年復出引起轟動。近日她在日本電視節目上，親述當日引退原因、之後的遭遇，以及復出的原因。



日本巨乳系AV女優桃園怜奈，親述引退後遭遇及復出原因。（影片截圖）

名牌大學出身

有著純天然I級「人間胸器」的桃園怜奈，一出道已經備受注目。當年以大學生身份下海，當時只進入了AV界一個月，而且打算只拍3部影片就離開AV界，心想應該沒人發現。可她卻沒想到因為自己太出名，加上巨乳身材太突出，被迅速起底原來是名校關西大學的學生，亦引起同學間議論紛紛。

桃園怜奈身材太突出，出道一個月就已經被起底。

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公司高層「照顧」

雖然她在大學時受到異樣目光，上堂時會有人在課室外面偷看，亦有同學傳裸照騷擾她，她在完成「三片之約」引退後，咬緊牙關完成了學業，並進入一家知名的一流廣告公司工作，不過她有一天被部叫進了房，一切都變得不一樣。

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桃園怜奈的經歷令網民大感心痛，直言上司以她的過去不斷騷擾，十分過份。不過台灣AV達人一劍浣春秋表示，其實桃園怜奈亦有在風俗店中工作過，不過卻沒有在節目中透露。雖然桃園怜奈的故事很精彩，但也令一劍產生疑問：「女優講出來的是事實還是人家寫好的劇本？」大家怎樣看？留言分享一下吧！

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