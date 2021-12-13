不少情侶都會同居試婚，看看二人生活習慣等是否相近，免得婚後才發現不妥已太遲。近日有女生在討論區分享，她跟男友剛同居一個月，無意間在男友電腦中發現他妹妹的裸照，質問下男人竟然這樣回答，令樓主十分困惑……



《來自星星的你》劇照

日前有女網友在匿名公社中投稿「男友的資料匣有妹妹裸照」為題，指她這星期剛開始跟男友同居，家裡只有男友跟他的親妹妹一起住，平日對方妹妹在家已穿得十分「清涼」，發文當日她在男友的電腦裡看到一個資料夾，怎料八卦Click入後竟有驚人發現……

樓主表示，資料夾內是男友家人出去玩的照片，「只是沒想到裡面還有妹妹泡温泉的照片跟裸照」，令她相當震驚。事後她質問男友為何他的電腦會有妹妹照片，男友透露「他們（一家人）出去玩都是這樣！

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如果你是樓主，你會怎樣做? （《三流之路》劇照）

男友表示，父母住一間房他跟妹妹則睡另一間房，所以經常一起泡温泉一起睡覺，而妹妹也不介意哥哥替她拍照，甚至常拍各種睡衣和性感照片…最後樓主說「看來我真的要習慣一下，不知道會不會那天睡覺起來旁邊多一個妹妹」。

不少網民聽到樓主奇葩故事都嘖啨稱奇，「想一想還是覺得很奇怪」、「你確定是親妹嗎？」、「好誇張」，不過帖文今日(13日)下午已被刪除，未知是否已被男友發現而向樓主問罪呢……

匿名公社帖文截圖

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如果你是樓主，見到這些相，又會有何反應?其實「相見好，同住難」，雖然同居生活能讓伴侶更緊密地認識對方， 但這亦同樣將自己的生活作息原形畢露地展示出來，前新聞主播兼HK Romance Dating極速約會公司創辦人黃嘉如 (Yubi) 指，情侶同居前要知道這5件事。

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同場加映：軟飯男主動提分手港女發文求安慰 怎料說漏嘴網民瞬間同情變不屑

最近有港女在網上發文，指她的男朋友在跟她分手之後三日，就已經貼出新女友的照片，直問「係咪因為我太差，所以佢要搵第二個？」更表示過去拍拖的使費都是由她出，令網民十分同情。不過她愈呻愈起勁，一個說漏嘴，卻令風向瞬間逆轉。點擊看港女如何被網民由同情變不屑！