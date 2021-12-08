鄭融日前接愛受網媒訪問大談感情事，期間更透露對外國跟香港男士的大不同，當中也有談及對男人尺寸的睇法。

不少男人對自己小弟弟的尺寸都甚介懷，其實關於長度，長未必是最好，有情趣專家分析丁丁可分作６級，究竟邊一個級別才是令另一半最舒服呢?



鄭融日前接受網上節目《絲打圍爐》訪問，除了談感情事，也大方談性。（影片截圖)

鄭融日前接受由楊詩敏(蝦頭)和連詩雅（Shiga）主持的網上節目《絲打圍爐》訪問，除了談感情事，也大方談性，她大爆有身邊朋友跟她說：「見過最細竟然係外國人。」不過曾經跟外籍男友Martin拍了八年拖的鄭融卻坦言，「外國人中大嘅比率會高啲...我都見過...如果我都（話)無見過觀眾掟雞蛋了，八年（拍拖)了怎會沒見過。」蝦頭也插嘴指亞洲人也有巨鵰，「神鵰大俠到處有歡笑聲」。

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其實關於丁丁的長度，不少朋友以為是先天因素冇得救。丁丁的長度可以分為六級，而且各有不同的好處，30cm不一家好；短小精幹的丁丁，可能更易令女生高潮呢！

👇👇👇按圖看丁丁六級「各有所長」👇👇👇

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丁丁多硬才算硬？對男生來說，又應該如何量度，以及改善硬度呢？情趣頻道主持人芝芝表示，不少朋友都會有誤解，以為丁丁長就好，其實對於女生來說，丁丁的硬度更加重要，更會直接影響男生的戰鬥力。她將硬度分為四個等級，更為大家提供對應的訓練及強化方法，一起來看看吧。

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👇👇👇按圖看丁丁硬度分級表及鍛鍊方法👇👇👇

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【第一級：海綿】可以充血變大，卻仍無法進入，作戰能力近乎0，名副其實得個樣。

【第二級：頸枕】如頸枕一樣半硬半軟，同樣很難進入，戰鬥力比第一級稍好。

【第三級：普通香腸】硬度更高，不過持久力略為不足，對比前兩級勉強合格。

【第四級：雪硬了的香腸】撇除粗幼不說，這種硬度也不常見，戰力也自然最高。

一般來說，大半的男生都是第二或第三級別，如果舉而不剛，也有方法可以好好鍛鍊的。

【第一及第二級訓練】

主要是為了強化丁丁反應，以及訓練丁丁可以自由上下活動。男生可以在早上晨勃，上所廁所之前，用手指輕壓距離丁丁前端三分之一處，將丁丁輕輕向下壓。同時用指尖輕輕在上面撫摸，感受它的反應，一邊收縮括約肌，把丁丁向上推，重複此動作60秒就可以了。

【第三級及第四級訓練】

基本沒有戰力不足的問題，為了進一步強化丁丁的硬度，以及持久力。工具非常簡單，可以準備一盆冷水和一盤微熱的溫水，以及兩條毛巾。先用冷水毛巾將勃起了的丁丁包覆一分鐘，拿開毛巾後對丁丁輕輕按摩，溫毛巾也用樣做法，重覆這套動作三次就OK了。

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