感情玩累了，總是有想定下來的時候。但是感情穩定卻是你情我願的，不是光靠自己努力就可以辦到。所以判斷你現在的感情關係能不能長長久久走下去，其實可以從一些你們相處的小細節看得出來，而這些細節正反映出你跟她對於維繫這段感情努力的程度。

文：Guillermina Carro和Jimmy Mo（GQ Taiwan）



如果你現在的戀愛還在初期階段，專家的建議並非放諸四海皆準，但是如果已經開始過了蜜月期，已經穩定，根據美國最著名私立文學院之一的Claremont McKenna College、以領導與商業心理學著稱Ronald E. Riggio教授的研究，指出7個跡象可以判斷你們的關係有多穩固，以及是否會有美好的未來。順帶一提，Riggio教授是已婚的男性，他的建議應該能夠切身處地替男人們考慮周全。

這些問題都像是些小測驗，你可以隨時隨地問自己這些問題，關鍵不是你跟她關係的中了幾項，而是可以作為兩人互動時的參考，如果你發現大部分都有問題，那就意味著你們的關係可能需要做出一些改變，打開心房聊聊與分析可以更好的方法，這樣關係才能持續下去。

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更重要的是，這不是自我檢討問題，而是也要觀察對方是否也如此，當然如果自己在7個跡象上能過得去的都很少，那也許就該考慮別浪費你的，還有她的寶貴青春，好聚好散 。

1）目光測試 : 戀愛中的情侶往往會花更多的時間凝視對方的眼睛。在浪漫的晚餐中，她是直視你的眼睛，還是避開你的目光？你又如何呢 ?

2）忌妒測試 : 當一個有吸引力的女生對你表現出興趣時，她會表現出嫉妒嗎？ 反之，你又如何 ?這是一種你們感情是否是食之無味又棄之可惜的檢視。

3）同理心測試 : 當你跟她說你有一些困難或無聊的家事或人際關係問題，她是不是願意幫忙分擔，或至是會講出天馬行空的建議，或是重複你說的話講「聽起來好累」「好煩」，等沒營養的回答 ? 如果是後者，你可能正在培植她的公主病。

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4）分離測試 : 你們兩個有幾天甚至一兩個禮拜沒碰面了，你跟她說我們好幾天沒碰面了，她的回覆是甚麼，是說她很想你，還是回「已經兩個禮拜? 感覺好像前兩天才碰過面啊！」如果反之是你對她有後者那樣感覺，那就放生吧。

5）放閃測試 : 你在外面或別人面前牽她的手，甚至親她的臉，她是否感覺自在，還是她會刻意閃躲？

6）壓力測試 : 當別人談論哪對伴侶感情很好，甚至在你們面前秀恩愛，她會摸摸你的手或腿嗎 (這表示她也認可你們關係很浪漫 )，或是當你這樣做時，她會閃避，甚至露出她覺得很噁的眼神嗎？

7）互動測試 : 感情要穩固的最重要關鍵就是願意互相敞開心扉，這個狀態被稱為reciprocal self-disclosure （相互自我揭露），最早是被應用在人際關係改善的工具，後來在商業上也證明是很好的判斷，而Riggio教授發現這更是判斷感情是否長久的重要指標。所以當你跟她分享比較私人的經歷，甚至只是一個笑話，她是否願意投桃報李呢，還是在言談與肢體語言都尷尬或沉默以對呢 ?

如果她或你未能通過其中一項測試，也不算是世界末日，但是若是沒幾項是及格的，然後溝通過也沒有感覺改善，那，很抱歉，這段關係也許很難持久，因為建立穩定又充滿愛的關係絕非易事，兩人都必須為此投資並願意做出犧牲和讓步。當然這世界上的人千千百百種，也許有的伴侶或許真的可以用君子之交淡如水，又或是其它方式好好相處下去；另外記得不要傻傻的拿著這篇文章跑去對方面前說：嘿！我們來檢視一下這段感情能否長久？這種白目行為是要不得的，你只需要仔細地默默觀察，這段感情在這7種跡像中佔了幾項就可以了。

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：專家分析 一段感情能不能長久可用這7項測試檢驗 】