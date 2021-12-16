愛情｜表面sweet爆但其實暗藏分手徵兆　3個跡象暗示感情岌岌可危

雖然愛情來得快，但是突然情緒爆發說散也就散，每個人都希望自己面對愛情即將分手前都能嗅到一點什麼，好讓自己有點心理準備......



許多時候，我們會聽聞一段光鮮亮麗的愛情無疾而終，這種消息總是讓人惋惜。或許太過完美的愛情總是經不起考驗。

常常會聽說某對朋友圈內的戀人又分手了，這種消息總是讓人萬分惋惜——

「你知道嗎？他們兩個分手了！」

「怎麼會？上週不是還一起拍照打卡嗎？」

總是出雙入對、情投意合的伴侶最後落得分手的下場，不由得讓人再也不相信感情了。但是，我們似乎能在讓人錯愕的感情中，發現一點蹊蹺；很多表面無暇的美滿跡象，事實上，卻是戀情凋零的警訊......

1. 伴侶的所有缺點，你都無條件接受

世界上沒有人是零缺點的，那種完美無缺的人只會活在二次元。同樣道理，每個人身上都有讓人傻眼或生氣的缺點，自己可能數得出幾個，但別人隨便都可以舉出一堆，尤其是自己的親密伴侶。貼身接觸、朝夕相處，連最熟悉的家人之間都有可能因為摩擦而動氣，何況是自己的交往對象呢？

如果你認為對方「很完美」，「對方的所有缺點我都能接受！」請記得，這可能是一種警訊。沒有人能十全十美，能長久走下去的關係也不會奠基在一種「完美」的幻想之上。每段感情都是建立在接受對方缺點、但還是努力攜手磨合的這個前提之上。

分得清楚「愛」與「迷戀」的差別，才不會一頭撞進入處境窘困的戀情之中。

一段關係經歷時間洗禮後，難免陷入停滯狀態，表面風平浪靜，實際上可能埋藏著分手的暗湧（點擊放大閱讀）▼▼▼

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2. 你常常思念著不在身旁的對方

熱戀中的情侶常常會瘋狂想念對方，沒見面時傳訊息、煲電話粥是家常便飯，真的看到對方時，那引爆的強烈荷爾蒙幾乎要讓旁人退避三舍。當然，在熱戀初期這種狀況很正常，但若這成為常態，恐怕就有點不太健康。

若你發現自己，總是在想念對方，心底有個虛無的空洞得不到撫慰，或許這會是一段關係走下坡的前兆——無論心裡多迷戀、嘴上說多愛，但始終見不到面，即使見了面也還是得不到寬慰，這種類似飢餓感的情感狀態很難持續太久。畢竟「期待」與「落寞」的心態可是完全不同的。

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3. 在這段親密關係中，你感覺相當舒服

在某些時候，「我愛你」這三個字，並非讓愛情能走向永恆的魔法咒語。每天聽著情人的甜言蜜語，就感到心花怒放、喜悅油然而生了嗎？兩人完全不吵架，平時相處也自在舒適，看似平靜安穩的愛情，就像沒有起風的湖面一般平靜無波。

日子久了，「無聊」這種感受油然而生。沒有多餘的刺激，也缺乏挑戰與契機，當彼此剛交往的新鮮激情漸漸消退後，通常也是兩人感到乏味的時候。這時，就該與對方一起做出改變，嘗試新的事物或新的相處模式，以免讓一成不變的生活侵蝕了得來不易的愛情。

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你希望有個跟自己的興趣理念與生活習慣都完美契合的伴侶嗎？

我們總覺得，完美的對象要和自己的個性相似，還要有相同的價值觀、一樣的興趣、生活習慣也不能相差太多；做什麼事情都可以無條件在一起，如膠似漆般一起相處、同樂。但隨著相處過程的進展，彼此愈來愈熟悉，後來才發現，與個性相反的人在一起，反而能夠感受到全新面貌的戀情。

對方沒感覺了，沒那麼愛了，該怎麼辦？

「變心」，在一段穩定的戀愛關係裡大概是不被允許出現的字眼。許多人往往都把「變心」跟「偷吃」畫上等號，但大多數人都想得太複雜了——變心，代表在這段感情中他再也無心經營，也無力經營。如果對方及時並誠實告訴你，表示他並沒有刻意隱瞞或說謊，但這就代表他是壞人嗎？情侶或伴侶之間的長久親密相處與個性的磨合，都是耗費心思又傷神的一件事。如果有愛，當然能忍受這一切，前提是要真的有「愛」。

就像我們小時侯好愛吃某種糖果，甚至下定決心，以後長大賺錢了要買好多好多這種糖果。但有天你突然開始覺得它不好吃了，甚至連糖果停產你也不痛不癢，毫無感覺。因為你本身的心態改變了，所以當然就不再喜歡了，但這代表你就是「壞人」嗎？

雖然說感情比食物的愛好更複雜而深層，但感覺來了，你擋不住，那感覺走了呢？或許，我們都應該學著更理性，也更豁達地面對每一段關係的失去。

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俗話說「相愛容易相處難」。每段感情都需要磨合，天造地設的伴侶只會出現在偶像劇。在與對方磨合的過程中，我們都會練習各退一步，或者不再那麼強硬堅守自己的立場，你來我往才是穩定關係中維持平等與尊重的最佳方式。有人會覺得愈磨愈接近彼此愈有共識，但也有人會認為愈磨愈喪失自我、愈磨愈累。

在穩定關係中的雙方對感情的共識與觀感難免不同，而這些不同也將會導致落差產生。「明明我覺得我們都很好，為何他不這樣認為？」或「他很愛我，但我卻沒那麼愛他」的認知落差，並不是新鮮事。最能停損與最快止血的方式，就是兩人趕快斷捨離，盡早察覺到「彼此不適合」的可能性。環境會變，人也會變，所以心也會變，自然而然，不合的人就會走向不同路途！

與其勉強互相陪對方，不如讓更適合的人來陪你接下來的路......

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【本文獲「塔羅筆記」授權轉載。】