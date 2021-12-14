做得演員，外表都一定不會差。不過，做演員也不能一直只演帥哥美女的角色，有時候也要向一些醜角挑戰。漫改劇《內科朴院長》日前公開男主角宣傳海報，李瑞鎮「神還原」漫畫原著角色，不惜犧牲外表演禿頭男子。除了他之外，曾經亦有不少韓星為作品犧牲外表。



【1】李瑞鎮

曾出演綜藝節目《一日三餐》、《尹食堂》而人氣急升的「魅力大叔」李瑞鎮，即將回歸「本業」拍電視劇！近日，韓國OTT平台TVING釋出漫畫改編劇《內科朴院長》的男主角宣傳海報。為了提高角色的還原度，李瑞鎮不惜犧牲外表扮禿頭，令人更加期待這部劇集！

李瑞鎮

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【2】申敏兒

申敏兒曾經在2015年的劇集《Oh My Venus》，扮演一個因為工作而漸漸變成肥妹的律司。之後，她遇上健身教練金英浩（蘇志燮飾），開始地獄式減肥，並計劃以美貌向前男友報仇。

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【3】徐康俊

現年28歲的「國民年下男」徐康俊，在今年11月入伍。他於2018年的劇集《第3種魅力》中，飾演男主角溫俊英。俊英在大學時期打扮十分老土，加上還在「箍牙」，有一段時間還被女主角強制電了一頭大媽曲髮，真的是「十分醜」！不過幸好扮醜只是扮了兩集，大學畢業之後，俊英便變帥了。

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【4】珉雅

女團Girl's Day出身的珉雅，在2016年播出的《美女孔心》中，飾演一名因壓力導致脫髮的少女，需要經常戴著一個「冬菇頭」的假髮。

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【5】黃靜音

說起黃靜音的代表作，大家都會聯想起《她很漂亮》。她憑著此劇獲得2015年的女子最優秀演技大獎，於劇中飾演一名對自己完全不會做形象管理的金惠珍，儀容老土又嚇人，令觀眾留下深刻的印象。

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【6】孔曉振

孔曉振在2008年10月上映的電影《胡蘿蔔小姐》中，飾演一名患有「面紅耳赤症」的老師。為了演活角色，孔孝真當時每天都要把胭脂塗滿臉上。

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【7】劉寅娜

劉仁娜在2016年播出的劇集《再一次happy ending》之中，飾演一名年過30、曾經是女團出身、現時為一名小學老師的高東美。為了演活角色，她當時增磅增了3kg，不准穿高跟鞋，而且連雙眼皮貼也不准貼，自稱是「令人滿意的長得醜」。

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