90後可能是大學剛畢業的職場新鮮人、小資男女，也可能是考慮成家、擔任公司幹部的而立青年，重點是他們就在你我身邊，已是生活與消費的文化引領者，不了解他們就沒有未來！



橫跨「千禧世代」及「Z世代」出生於一九九〇後的這群人，我們俗稱「90後」，他們可能是大學剛畢業的職場新鮮人、小資男女，也可能是考慮成家、擔任公司幹部的而立青年，重點是他們就在你我身邊，已是生活與消費的文化引領者，不了解他們就沒有未來！以下17句話帶你秒懂90後在想什麼。

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〔關於工作〕

1、準時下班｜如果提前30分鐘上班，就必須提前30分鐘下班，工作只是獲得穩定薪水的地方。

2、拒絕無償加班｜不是拒絕加班，而是拒絕提供免費服務。

3、避開應酬｜下班後藉由安靜地離開公司，以婉拒不必要的應酬。

4、機會短缺｜找不到好的工作，薪資收入普遍少於父母。

〔關於社群〕

1、獨來獨往｜喜歡獨飯、獨影、獨旅，且基於互相尊重的前提下奉行個人主義。

2、興趣至上｜學緣、地緣已非人脈組成核心，習慣跟志趣相投的人組成社群。

3、瞬變的流行｜習慣使用 Instagram，習慣創造新造語或縮略語。

〔關於消費〕

1、重視體驗｜花一樣的錢，與其擁有一樣東西，不如選擇十種不同的體驗。

2、習慣訂閱｜樂於付費購買好的內容，以非法軟體為榮的時代早已是過去式。

3、追隨網紅｜相較於品牌，更愛網紅推薦，經常購買自己喜歡的網紅推薦的衣服和用品。

4、日常極簡主義與一次性 Flex｜消費趨勢是「選擇和集中」，買一個奢侈品，其他用便宜貨。

5、便利付費｜即食調理包和外賣市場的成長，只要方便，再貴都買單。

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〔關於人生〕

1、七拋世代｜戀愛、結婚、生子、買房、人際關係、夢想、希望皆已拋，決定不努力了。

2、專注當下｜否定未來，絕望於看不見階級流動的可能，好像什麼事都不可能成功

3、重視公平｜沉迷於比特幣的理由是，在新類型的資產上獲得公平競爭的機會。

4、不婚不生｜不完全是因為沒錢所以不結婚，而是不想踏入婚姻。

5、注重過程｜擺脫結果主義，重視努力的過程，把意義聚焦在挑戰本身。

儘管摸不著頭緒，但這是90後的真正想法！

1、上班打卡09:01很可以，但無法接受08:59

2、雖然不能成為有錢人，但一定要體驗有錢人生活

3、用辭職對付頻繁的公司聚餐

4、電子郵件是老頑固做的事，手寫信是感性

5、網路上的朋友也是朋友

6、用惡搞對抗大叔笑話

7、疼痛不是青春，是生病

8、364天超商便當，1天名牌族

9、雖然接受貧窮，但拒絕免費

10、在公司進行無言修行才是正解（在朋友面前則是多話人）

90後看待工作與生活的平衡視線跟以往的族群有很大的改變，90後開始排斥附屬於某個企業或組織之下。對於工作之外的事務（舉凡公司聚餐或加班等），90後有著強烈抗拒的心理，倘若有人希望他們能致力為公司有所犧牲奉獻，就會引發衝突。

最後溫馨提醒：90後對預設特定世代立場的文章很感冒，建議看完本篇內容仍要慎重小心，溫和地展現出願意理解90後的態度，對方一定會有所反應，畢竟沒有人會敵視想了解自己的人。下一個新世代比起90後有過之而無不及，倘若能與90後交流無礙，必能更好適應日後的新變化。

來源：遠流出版《我們，MZ新世代：準時下班？不婚不生？奉行極簡？帶你秒懂90後都在想什麼》/ 作者：高光烈（고광열）

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：「疼痛不是青春，是生病！」17句話點出90後與六七年級生的區別。】