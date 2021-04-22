撰文： 唏噓小姐 最後更新日期： 2021-04-22 18:03

罵人的說話來來去去都是粗口橫飛，你不嫌悶，大家都嫌悶啦。其實罵人也可以發揮無限的創意，試想想罵人時每句說話都押晒韻，是否非常有本土特色？近日有網民在facebook群組「90年代回憶」開Po，分享超有創意的寸人押韻句子，「又要威，又要戴頭盔」、「若要人不知，唔好咁低B」，有創意得來攻擊力毫不輸蝕！

除了用粗口罵人，網民的創意寸人語句非常好笑。（《愛回家之開心速遞》截圖）

近日有網民在facebook群組「90年代回憶」開Po，分享超有創意的寸人押韻句子，引來逾500個like及900多個留言，反應超熱烈。不少網民留言提供多句押韻罵人說話，例如90後一定聽過的「痴痴呆呆，坐埋一台」、「又要威，又要戴頭盔」等，有些網民提出創意寸人說話，攻擊力絲毫也不輸給港式粗口！

👇👇👇 罵人唔一定要講粗口！即睇21句押韻寸人句子👇👇👇

+ 17 + 17 + 17

👉👉👉點擊睇更多抵玩抵買資訊👈👈👈

想當年即使通宵打機、冬天沖凍水涼，我們的身體依然頂得住，可是年紀越大，通宵打一晚機都覺得疲憊不堪，要馬上去補眠。近日有連登網民開Po「全盛時期嘅你究竟有幾勁？」，引來大批網民留言分享人生最叻、最輝煌的時刻，果然是「高手在民間」。

有網民就直言年紀大了，記憶力、體力都大不如前，連通宵打機都有心無力！不過有些網民列舉的全盛時刻非常無厘頭，令人哭笑不得。👇👇👇最後仲有位明星日日要挑戰極限！點圖睇網民分享17個人生最勁的時刻👇👇👇

+ 13 + 13 + 13

政府統計處3月30日出版《2020年按區議會分區劃分的人口及住戶統計資料》報告書，全港每戶月入中位數為2.7萬，較前年減少1,700元。在18區中，排首位的中西區每戶月入中位數高達4.09萬元，惟墊底的觀塘區只有21,700元。

收入減少了就要學會慳錢，沒法開源，就要想辦法節流！有連登網民開Po，題為「你地（哋）見過最慳錢既（嘅）人，有幾慳？」，帖文引來大量「同道中人」留言。不少網民分享父母、舊同學的極端慳錢方法，例如將媽咪麵當成正餐食、儲coupon成癮等，有些方法面皮薄一點都做不到！

👇👇👇點圖即睇網民推介14個終極慳錢大法👇👇👇

+ 10 + 10 + 10

同場加映：12件吹牧童笛爆笑共鳴

70後、80後及90後上學時都一定學過牧童笛，有網民日前在facebook群組「90年代回憶」發圖文，討論學吹牧童笛對學業有甚麼幫助，帖文引來逾2千個like，逾500個留言，反應熱烈，說明大家對牧童笛都有共同回憶。

不過並非人人都有吹奏音樂的天賦，因此當年不時聽到同學吹到走晒音，簡直對耳仔的傷害。沒有音樂天賦的同學仔會靠後天努力補救，即使沒有帶牧童笛，他們都會自覺地扮揸笛練指法，超級勤力，不過講到尾都係因為要考試。不想考試肥佬，唯有努力練習吹笛。👇👇👇點圖睇網民12件吹牧童笛爆笑共鳴👇👇👇

+ 2 + 2 + 2

想知網民分享學牧童笛N個用處，立即點擊內文：12個吹牧童笛的爆笑回憶 必吹走音版天空之城、考試是忍笑大考驗