三上悠亞、橋本有菜、沒多野結衣陪你過聖誕！聖誕節街裡愛人一對對，對於單身狗來說，也有自己的去過，除了聽「其實自己一個更開心」之外，小編為大家搜羅了11位日本AV女優的聖誕裝扮照，讓大家佳節也不寂寞。



三上悠亞、橋本有菜今年的裝扮更比去年更大膽。（TWITTER圖片）

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在一眾AV女優當中，平日以搞笑著稱的深田詠美，去年開宗明義貼舊相，著津領毛衣包得默默實實，笑翻網民，今年又有新搞作，認真「估佢唔到」。三上悠亞則把自己包成禮物，更指自己是「ゆあサンタ（Yua Santa）」聖誕老人悠亞。王道女優橋本有菜，走可愛路線，收起美腿，扮成cute cute貓咪，引死一班網友。

👇👇👇按圖睇11位女優聖誕look👇👇👇

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大家收到她們的聖誕祝福了嗎？是否覺得又清涼又溫暖呢？不少網民都在她們的相片底下留言，直言這些節日限定的裝扮十分罕有，一年只可以看一次，更期待每年的新驚喜。各位又喜歡哪一位女優的裝扮呢？

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Pornhub公佈2021年搜尋排行榜，除了往年的大熱之外，今年的Top 10榜上，出現了一個十分冷門的項目，Pornhub更特別在表上注解。另一方面，在以地區、國家劃分的詳細搜尋數據中，意外揭露出日本人最常搜尋的女優，竟然是她！👉即睇到底係邊個👈

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