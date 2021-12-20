王力宏被前妻李靚蕾長文控訴包括出軌、冷暴力，約炮等行為，轟動網絡，其乖仔形象一秒崩塌。網民紛紛拿出他的情歌歌詞嘲諷，一時間meme圖，歌詞梗充斥。不過有一位音樂系學生，卻急得要哭出來了，因為他的畢業論文，正是研究王力宏的情歌，因而要半夜改題目，令他相當崩潰。



王力宏人設崩塌，令音樂學生要漏夜改論文。

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王力宏人設崩塌第一滴血！王力宏前妻李靚蕾12月17日深夜發長文後，昨日（19日）有內地音樂系學生在微博上，貼出自己的畢業論文題目，正正是研究王力宏的經典情歌《花田錯》，他更指該情歌「完美」。沒想到王力宏卻爆出具大醜聞。嚇得你要漏夜改題、重寫，更令他崩潰大喊「早知選周杰倫」。

👇👇👇按圖看音樂系學生有幾慘👇👇👇

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該學生透露，自己本來在思考，應該選陶喆還是王力宏作研究對象，沒料到王力宏「不鳴則已，一鳴驚人」，更忍不住向指導老師抱怨「我服了，我當初就應該選周杰倫。」帖文一出即引來廣大網友表達同情，直言樓主「太可憐了」、「笑死」、亦有人建議大家，寫論文時要避開藝人，因為很容易被連累、真要寫的話，應該選女歌手「女歌手塌方（人設崩塌）幾率遠小於男歌手」。

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