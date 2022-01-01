不知不覺來到了 2022 年，而去年可以說是有相當多強檔韓劇上映的一年，像是風靡全球的《魷魚遊戲》，療癒人心的《機智的醫生生活》、《海岸村恰恰恰》等，可以說都是各大排榜中榜上有名的韓劇，而接下來 2022 年又有哪些新作呢？李鍾碩、朴敏英、朴敘俊等人氣演員都將輪番上陣，好奇的各位就趕緊看下去吧！



2022必追韓劇 #1:《Ghost Doctor》

即將在 1 月 3 日打頭陣開播的韓劇《Ghost Doctor》是由 Rain、Uie、金汎、孫娜恩聯合出演的靈異奇幻醫療劇，故事主要講述生活背景、個性、脾氣截然不同的兩位醫生，因一次意外導致彼此的靈魂與身體結合在一起，且死去後成為幽靈醫生，無法離開醫院和患者的奇幻故事，而在近期公開的預告當中，飾演「天才醫生」車英民（Rain 飾）和「熱情工作的住院醫生」高勝卓（金汎 飾）將展現與眾不同的Bromance 情誼而備受大家期待外，這部也是 Rain 時隔兩年後回歸螢幕的作品，究竟會和擦出什麼樣的火花，屆時還請各位準時收看了。

▼▼▼按圖查看10套2022年必睇韓劇！▼▼▼

+ 28

2022必追韓劇 #2:《三十九》

這部戲劇相信也是許多人相當期待的韓劇之一，由孫藝珍、田美都、金智賢三人主演的電視劇《三十九》，在近期也傳出將定檔於二月播出，而故事主要講述在高中二年級就成為好閨蜜的三位女主，在迎接 40 歲的前夕既浪漫又風波不斷的故事，她們對於友情、愛情與生活的都各自有著不同的現實羅曼史，並集結感人、療癒以及心動的情緒，因此也譽為是韓版的《三十而已》，加上超強的演員陣容讓這部戲劇未播先熱外，更被網友稱為是「沒有演技漏洞」的黃金陣容，相信開播後定會掀起大家一陣話題，屆時各位可千萬別錯過！

2022必追韓劇 #3:《財閥家的小兒子》

大家的男神宋仲基即將再次回歸小螢幕了！並且搭檔《機智的醫生生活》中呆萌的冬天醫生申鉉彬所主演的電視劇《財閥家的小兒子》，故事改編自山景的同名網路小說，主要講述被誣陷私吞資金而被財閥家殺害的尹賢宇（宋仲基飾），重生後竟成為殺死自己財閥家的小兒子，為了侵吞整個財閥家族，一步步成長並報仇的故事，而其中最讓人期待的莫過於申鉉彬與宋仲這對充滿新鮮感的 CP 外，前陣子更有消息指出，少女時代 Tiffany 將在劇中出演僑胞的角色，而這也是 Tiffany 出道多年首次參與電視劇的演出，相信播出後定會掀起一波熱潮，屆時各位記得準時收看唷！

相關文章︰孫藝珍《三十九》2月播 2022必追韓劇（復仇、寫實、奇幻劇篇）

+ 5

2022必追韓劇 #4:《氣象廳的人們：社內戀愛殘酷史篇》

說到最近韓國演藝圈大勢新人男演員，絕非宋江莫屬了吧，不僅戲劇一部接一部這次更與信看女神朴敏英合作新戲《氣象廳的人們：社內戀愛殘酷史篇》，故事主要講述比熱帶夜晚更加炙熱、比局部暴雨更加捉摸不透的氣象廳工作人員們之間事業與愛情的浪漫故事，劇中朴敏英飾演公私分明、工作能力強、自我要求高，精明幹練又聰明，但個性挑剔敏感，不和別人打交道的總管預報官「陳夏景」，碰上有著自由的靈魂、個性隨興討厭被拘束， IQ 150 的天才型氣象員「李時雨」（宋江 飾），兩位個性截然不同的靈魂究竟會擦出什麼樣的火花讓人相當好奇外，這對高顏值姊弟戀 CP 更是備受期待，雖還未定撥出時間，但預計將會在 Netflix 上播出，還請各位敬請期待！

2022必追韓劇 #5:《為何是吳秀才》

在去年因出演漫改作品《女神降臨》人氣爆棚的黃寅燁也即將帶來新劇了，更搭檔「愛情劇女王」徐玄振一同合作韓劇《為何是吳秀才》，故事主要講述為了追求成功、內心一片空虛的高冷律師「吳秀才」（徐玄振 飾），和為了守護那樣的她、不懼任何事情的法學院學生「孔燦」（黃寅燁 飾）之間，一段心痛、心動的愛情故事，因錯誤選擇人生方向導致錯位的兩人，他們為了逃離萬丈深淵、將誕生與眾不同的懸疑羅曼史，這對高顏值的師生戀 CP 自公布後就引發不少的討論外，也是眾多人相當期待的韓劇之一，不僅主演群的演技備受觀眾肯定，高顏值的配角群如裴仁赫、李鎭赫更是一大看點，演技、顏值都兼具的戲劇各位可千萬別錯過！

2022必追韓劇 #6:《K-Project》（原譯：京城生物）

由朴敘俊、韓韶禧、魏嘏雋主演三人主演的戲劇《K-Project》是一部驚悚年代劇，故事主要講述了關於人類傷痛、不安、生存以及尊嚴的故事，在一個主導權、人權被剝奪並一無所有的年代，為了未來的命運與幸福，必須和不明生物體賭上性命對決的年輕人們的故事，而該部戲劇預計將以兩季的形式播出，第一季會於 1 月到 7 月開拍，而近期宣布加盟的魏嘏雋則將出演朴敘俊好哥們「權俊澤」的角色，讓人期待他與朴敘俊之間會有怎樣的 Bromance 情誼的，而近期他與李棟旭合作主演的戲劇《Bad and Crazy》也正熱播，還沒看的人可要趕緊跟上唷！

2022必追韓劇 #7:《Big Mouth》

同樣是高顏值的戲劇由李鍾碩、潤娥主演的《Big Mouth》，故事主要講述勝訴率10% 的律師朴昌浩（李鍾碩 飾）意外接手一樁殺人案，在調查的過程中接連遇到多起奇怪事件，進而發現其背後驚人的黑暗真相，且為了對抗惡勢力，他也逐漸黑化，並展開一連串以惡制惡的緊張刺激的故事，而在劇中潤娥也將一改以往溫柔可人的形象，將飾演美麗、個性勇敢的護士「高美好」的她，就讀大學時期雖是校花，但在經過時間與現實的洗禮後成了社會性極強的厚臉皮角色，還會經常罵髒話，並將與半吊子律師李鍾碩組成夫妻檔，這個設定不僅讓人期待，也讓人好奇潤娥將會帶來怎樣的破格演出，屆時各位可要準時收看唷！

相關文章︰李鍾碩允兒《BigMouth》做夫妻 2022必追韓劇（懸疑、古裝劇篇）

+ 10

2022必追韓劇 #8:《Moving》

備受期待的 Disney+ 韓劇《Moving》也即將上線了，改編自知名網路作家姜草執筆的同名漫畫，由趙寅成、韓孝周、車太鉉主演，劇情主要講述擁有飛行能力的男主角和有著治癒能力的女主角相遇後，對自己先前隱藏的超能力重拾信心的過程，是一部韓國式英雄電視劇，題材可以說是相當的新穎，更耗資 500 億韓元打造，如此高製作費自然引起了不少網友的關注，但也引來了不少人的擔憂，紛紛表示雖原著漫畫設定有趣，但畢竟是需要大量特效加持的戲劇，因此有不少人認為《Moving》比起電視劇更適合電影，也有人提出對高中生的設定感到擔憂，畢竟趙寅成、韓孝周都分別 40 歲、 34 歲了，兩人再如何保養得宜，依舊很難駕馭高中生的身分，僅希望電視劇能更改主演高中生的設定，倘若這些問題都成功克服，相信定會是韓劇歷史上新的里程碑成為最強韓劇的。

2022必追韓劇 #9:《The Glory》

從後期就讓人心動的電視劇《The Glory》由《太陽的後裔》導演李應福與編劇金銀淑再度「強強聯手」的新作品，更再次找來宋慧喬擔當主演，並搭檔李到晛聯手演出，該劇以復仇為劇情主軸，主要講述夢想成為建築師的女主角「文東恩」（宋慧喬 飾），在高中時期因遭受殘忍霸凌被迫退學，失去追求夢想的機會後，一心等待當時的加害者結婚生子，在成為加害者子女的班導後，便開始一連串痛快的報復行動，是一部邪惡、悲傷的故事，而李到晛則在劇中飾演唯一男主「周汝正」，是一位保護東恩、並把她身邊的惡魔趕走的瀟灑男人，而該劇預計將以 8 集季播制的方式播出，目前確定將會在 Netflix 上架，感興趣的各位可要記得加入片單唷！

2022必追韓劇 #10:《小婦人》

又是一部魏嘏雋擔當主演的戲劇，並搭檔大勢演員金高銀、南志鉉聯手出演，更找來《黑道律師文森佐》導演金熙元執導由《Mother》編劇鄭瑞京執筆，而該劇主要講述感情非常融洽的三姊妹，雖然物質貧窮，但精神上富有她們將對抗在韓國具有強大背景的家族，是一部用女性的視角來敘述的「小蝦米對抗大鯨魚」的故事，預計將由金高銀飾演劇中大姊、南志鉉飾演二姊的角色，最小的妹妹目前仍在進行選角中尚未定論，而去年在漫改電視劇《柔美的細胞小將》表現活躍的金高銀，超自然的「生活演技」受到網友們一致讚賞外，在《來魔女食堂吧》與演員們之間化學反應滿滿的南志鉉演技也是備受好評，能夠看見三位演技派演員同台飆戲讓人期待值滿滿外，如此勵志的題材相信開播後定會引起大家共鳴成為熱播韓劇的。

以上就是小編推薦給大家的韓劇，是不是每部陣容都超強讓人備感期待呢？小編已經等不及新劇的到來了，屆時還會繼續與大家分享新資訊的，記得持續關注小編唷！

相關文章︰Rain《Ghost Doctor》打頭陣 2022年必追韓劇（愛情、醫療劇篇）

+ 7

延伸閱讀：

2021「外網票選最佳韓劇」TOP 6！《魷魚遊戲》僅第六《愛的迫降》、《惡之花》都上榜，這部以 430 萬票榮登第一！

【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】