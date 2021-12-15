Netflix韓劇︱8大觀看時間最長盤點　《魷魚遊戲》外有邊套上榜？

今年在網路平台 Netflix 上真的有許多的優質韓劇推出，像是剛開播的《那年，我們的夏天》，孔劉主演的《寧靜海》也即將在月底上線，讓許多的劇迷都相當期待外，大家是否也好奇在眾多的韓劇中有哪幾部是常勝軍呢？而近期就有媒體統計出「觀眾觀看時間最久」的 Netflix 韓劇 TOP 8 ，好奇的各位就趕緊跟上小編腳步，一起揭曉榜單吧！



TOP 8:《D.P：逃兵追緝令》

世界排名第 88 名

首先登榜的就是由丁海寅、具教煥主演的《D.P：逃兵追緝令》，該劇主要以抓緝逃兵為故事背景，主要講述的是韓國軍營的霸凌問題，而寫實的故事背景及情節很快就獲得了大眾的迴響，甚至有不少網友表示「看完後就跟重新入伍一樣」，就可知寫實程度多麼驚人，因此自開播後就引起了不少的回響，尤其這次丁海寅一甩暖男形象的破格演出，不僅讓大家看見了他不同的面貌外，男二具教煥精湛的演技更是備受好評，該劇能夠登榜確實是實至名歸。

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TOP 7:《無法抗拒的他》

世界排名第 51 名

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由宋江、韓韶禧主演的連續劇《無法抗拒的他》，由同名漫畫改編劇情主要講述即使不相信愛情，但仍想戀愛的女人劉娜比（韓韶禧飾），和認爲戀愛很麻煩、但很享受曖昧的男人朴宰彥（宋江飾）之間超現實主義的浪漫愛情故事，雖然在韓國的電視圈中收視低迷，但在 Netflix 上卻意外獲得了不錯的評價，海外的討論度也相當高，加上宋江的渣男人設更是引發了不少話題，成了當時的熱門討論戲劇之一，而女主韓韶禧在劇中與宋江的火辣床戲、情侶的100 種姿勢，都讓觀眾看得臉紅心跳，能受到討論絕不是沒有原因的。

TOP 6:《機智醫生生活 2》

世界排名第 45 名

自開播第一季就以治癒系電視劇聞名的《機智醫生生活》，劇情以「五人幫 99s」為主軸，雖然是醫療劇卻細膩描寫親情、友情、愛情，溫馨寫實的小人物故事更是獲得大眾好評，每一集都是笑中帶淚，充滿餘韻，也讓人相當有追劇的動力，雖然第二季的評價沒有第一季的高，許多網友也表示有些小缺點，但仍不失為一部好劇，因此也有不少人希望未來能有機會再見五人幫重組拍攝《機醫3》，也期待看到他以更加成熟的面貌回歸。

TOP 5:《戀慕》

世界排名第 39 名

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由路雲、朴恩斌主演的續劇《戀慕》，故事改編自李素英的同名漫畫，主要講述在王世子遭到殺害後，雙胞胎妹妹女扮男裝頂替成為世子，在宮中展開的刺激羅曼史，而這對高顏值的 CP 檔不僅養眼，更在 Netflix 上一開播就衝上第一的寶座，在韓國的首播也創下了 6.2% 的收視率，有了不錯的開頭，並在看完第一集後能感受到劇情節奏拿捏恰當，沒有一絲拖泥帶水，讓觀眾能快速的了解劇情脈絡，毫無冷場的表現更是被網友誇讚，平均收視率也一直維持在中上的水平，還沒看過的各位趕緊跟上唷！

TOP 4:《地獄公使》

世界排名第 21 名

前陣子討論度超高的韓劇《地獄公使》由劉亞仁、金賢珠主演，而該劇改編自延尚昊與崔圭石的同名網路漫畫作品《地獄》，並以邪教作為故事題材，主要講述一種超自然現象長期在世界各地出現，受害者會見到來自地獄的使者，並被宣告將在何時死亡，而以此為教義的邪教｢新真理教」便趁勢崛起，創造出另一個「地獄」的故事，除了超強的特效效果外，精彩的演員陣容更是自開播前就受到許多人的關注，雖然播出後評價相當兩極，但仍一致肯定劉亞仁的演技，覺得他把邪教教主演得很好，好幾幕崩潰的畫面，都讓人看了寒毛直豎，雖目前第一季有許多尚未解釋的謎團，但相信第二季會更加精彩，大家千萬別錯過

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TOP 3:《以吾之名》

世界排名第 13 名

來到大家期待的上位圈部分，榮獲本榜第三的是由韓韶禧主演並搭檔安普賢、朴喜洵所演的戲劇《以吾之名》，故事主要講述加入黑幫組織以尋找殺害父親兇手的尹智友（韓韶禧飾），以新名字潛入警方成為臥底警察，並想辦法揭開她父親死亡背後的真相與祕密，是一部相當刺激的懸疑劇情片，而劇中韓韶禧也一改過往清純嬌弱的形象，化身成為強悍「女打仔」，絕無冷場的武打動作、刺激的追逐戰，都讓人看的熱血沸騰深陷其中，一開播便衝上全亞洲 Netflix 排行榜 TOP 1，人氣不容小覷還沒看過的各位這部絕不能錯過。

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TOP 2:《海岸村 Cha-Cha-Cha》

世界排名第 7 名

自開播後就話題、討論不斷的韓劇《海岸村 Cha-Cha-Cha》榮登本榜第二確實是當之無愧由金宣虎、申敏兒擔當主演並改編自 2004 年電影《我的百事通男友洪班長》，劇情主要講述在海邊的小村莊「公辰」開設牙科診所的都市女醫師尹惠珍（申敏兒飾），與只拿最低時薪、在村莊包辦大小事務的熱血「洪班長」洪斗植（金宣虎飾）之間的浪漫羅曼史，雖是簡單的故事脈絡，但卻受到了海內外許多觀眾的喜愛，以及笑中有淚的劇情設定，不僅將每位人物都凸顯出了各自的重要性，更是在觀眾心中留下了深刻的映象，即使劇追完了《海岸村》可愛的公辰村民仍讓人念念不忘，甚至長期攻佔 Netflix 排行榜前十，就可見這部的餘韻有多深，還沒入坑的趕緊加入吧！

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TOP 1:《魷魚遊戲》

世界排名第 1 名

第一想必大家早有定論的了吧！由李政宰、朴海秀、吳永秀、魏嘏雋、鄭好娟主演的《魷魚遊戲》，劇情主要講述 456 名背景各異，但一樣債台高築的玩家為了贏得 456億韓元的獎金參加一系列致命的兒童遊戲，該劇不僅在國際間掀起了一陣童玩的熱潮，更屢屢打破 Netflix 的眾多紀錄，劇中除了有許多讓人印象深刻的場景外，強大的美術、音效都是成功的關鍵，更捧紅了劇中的演員們，一夕之間成為了國際巨星，說它是今年最火爆的韓劇也不為過，而日前也卻定將有製作第二季的計畫，雖詳細的故事情節尚未明確說明，但相信開播後同樣會成為大家追劇的熱潮的。

以上就是小編今天為大家整理的排榜了，不知道大家有沒有覺得實至名歸呢？歡迎留言告訴小編你的看法唷！

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