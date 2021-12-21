王力宏被前妻李靚蕾長文控婚後出軌、約炮、性上癮，轟動網絡，乖仔形象一秒崩塌。不少名人都出過軌，為什麼王力宏會特別震撼？不少網民都認為這跟他的形象反差有關。有網民在台灣PTT論壇發文，討論誰才是出軌界的傳奇人物，大家紛紛列舉不同名人互相爭論，直到一個人名出現，即令網民一致認同，他，才是軌界的傳奇。



許志安出軌事件一樣震撼。

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網民「GraceMa (我喜歡騎馬)」在PTT論壇中發文《 [問卦] 什麼名人外遇最讓你驚訝》，本來是一個普通的討論帖子，網民亦在底下留言互相交換意見，列出不少名人出軌事件，例如歌手陶喆、台灣知名棒球手王建民、近日的風眼人物王力宏等，不過一直未能達成共識。直到有網民說出一個名字，隨即引來大量網民認同，其他正在爭議的網民亦轉風向，共同握舉他為「傳奇」。

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網民們對於第一位的評價就是：「就他都能出軌」、「太強了」、「超越人體極限」，認為他是當之無愧的傳奇。大家又快又覺得網民們的排名合理嗎？

同場加映：王力宏變渣男累音樂系學生漏夜改論文 崩潰大喊：早知研究周杰倫

王力宏出軌約炮，乖仔形象一秒崩塌。網民紛紛拿出他的情歌歌詞嘲諷，一時間meme圖，歌詞梗充斥。不過有一位音樂系學生，卻急得要哭出來了，因為他的畢業論文，正是研究王力宏的情歌，因而要半夜改題目，令他相當崩潰。👉即睇佢有幾慘👈

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