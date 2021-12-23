聖誕節辦公室男女往往都會開Party及交換禮物，本來目的是培養一下同事間情誼，不過往往卻適得其反，變成是非之地。最近台灣便有網民指出，同事間交換禮物，其中一位同事竟然「送垃圾」，更過份的是他在之前提出禮物金額要加碼，可見早有預謀「搵著數」！



究竟這件小熊造型公仔是甚麼禮物？細框又想表達甚麼？請看下文。（網上圖片）

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有網民最近有facebook「爆怨公社」投訴，講述朋友交換禮物卻換來一肚火經歷。他說公司舉辦交換禮物，有個同事提議說：「我們今年交換禮物，大家來準備1000元（台幣，下同）左右的禮物來交換，這樣感覺好像很讚！」

大家用心準備除了他

投稿網民表示，以交換禮物來說，1000元價值算高（約280港元），因此大家都用心準備了，「有人準備迪士尼行李箱，很精緻的檯燈，床包組等等，一直到出現一個禮物──行動電源！」

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只值250元

行動電源即港人常說的「尿袋」，投稿人表示：「行動電源要一千左右的價值也不是不可能，但這東西你們大家可以看看，真的有這樣的價值嗎？」上圖那熊仔造型物件，正是投稿者所說的行動電源，包裝上更顯示製造日期是2016年，即5年前，令人懷疑根本是物主不要的垃圾，而網店上價格顯示只值250元。

早有預謀

投稿者表示，最令人你氣憤的是，正是該人提議交換禮物價值加至1000元，然後又拿出這個行動電源當禮物物，「他擺明就是計畫拿垃圾來交換的！」話說早前有網民發現淘寶有售亞視一姐薛影儀（阿儀）抱枕，更加有不少捧場客，如果你今年交換禮物仍未有定案，不如考慮下買個抱枕，相信會引起全場哄動👇👇👇

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網民：這些人要防著

回說這次交換禮物一肚氣事件，不少網民都鬧爆這種人無品，有人說：「因為這事，就知道一個人的個性品行，就防著！」另外有人指出，「建議要玩高單價交換禮物千萬別找不熟的人玩，因為一定會有垃圾人拿垃圾來換，公司要玩2、300就大概緊繃了。」

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