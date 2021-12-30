搜尋 Google已經成為我們日常少不了的習慣，不論是上網或是使用Google裝置的語音助理，都常常透過搜尋出來的新聞、研究、影音資料，找到排除生活疑難雜症的靈感與知識。Google背後的強大數據儲存與運算能力，改變了現代人的生活。

文： Luca Pierattini、Bakery Kungi、Jimmy Mo（GQ Taiwan）



但是Google不是萬能的，有些事情你要搜尋就不見得得到正確的答案，以至於常常被誤導，甚至會讓你惹禍上身，我們匯總了你不應該在網絡上進行的7種類型搜尋結果，請小心斟酌！

▼▼▼即睇邊7件不能在Google搜尋的事！▼▼▼

+ 9

1）如何製造炸彈或毒品

這絕對是最經典的網絡禁忌：搜尋任何攸關於犯罪的內容如製造製造炸彈、銷售毒品或任何其他類型的犯罪行為的說明時，當然有可能正確找到解答，但是很可能沒多久你可能會覺得好像被人跟蹤了，甚至當你真的做了那些事，警察就來敲你家大門與搜索你的電腦，因為科技那麼發達，警方要查到你上網的IP非常容易，你也沒有像那些犯罪高手知道如何欺騙公單位的網絡專家，所以當你周圍發生這些犯行，你就是最大的嫌疑人，因為你的搜索都留在雲端裡。

2）疾病和症狀

當你擔憂你患了某種疾病時，用Google搜索疾病與徵兆將是你做過糟糕的事情之一。之前就有迷因顯示如果你懷疑你得什麼病然後上網查，Google的結果都是你快死了（笑）因為如果你的憂慮是對的，你不可能看完所有醫療機構網站上的資料，此外Google結果幾十筆都是醫療報告，通常徵兆與後遺症形容得更嚴重，這又會讓你更混淆。最糟糕的是，其實你根本猜錯了，只會讓你自己嚇自己，把自己搞得焦慮又緊張。最簡單又根本方式是去大醫院的家醫科門診，進行專業諮詢。

3）神奇瘦身、壯陽妙方

同樣情況也出現在保健與瘦身食品，所有網站上提到有助於瘦身的的秘方或小分子飲食產品大多是網絡廣告下的產物。你最好還是去諮詢營養學家與遵守建議的方式，別空想靠著低醣、燃脂食品就萬事OK，甚至小心吃了會有後遺症，或者你每次點開任何網頁都會有強制性廣告。

4）女性私密與性愛偏好

國外真的有人研究無數人搜尋這樣的議題，但是按照搜尋歷史來看結果是無情的，你不會得到有效的解答，但是現代搜尋引擎與廣告運用比你想像還聰明，只要你打開任何網頁，都會有「地方媽媽需要你」那類的色情廣告盯上你。

相關圖輯：Google絕對不能搜尋的七大關鍵字 網民嚴重警告：絕對會後悔！

+ 3

5）誘惑與把妹指南

尋求想讓女生對你留下深刻印象是一回事，但是跟著網絡建議照表操課常常會適得其反。如果你覺得對自己的魅力沒有信心，其實坊間有不少價格高昂的類似課程，聽過來人說都沒效了，你還要跟著網絡上滿嘴理論的人學嗎？

6）生命的意義

不要尋找這種解答，因為沒有人知道答案，如果你真的去Google這五個字，首先映入眼簾的就是「別傻了，生命沒有（你以為的那種）意義」，其次是「人生中都存在著意義，放棄找尋生命的意義，專心解決真正重要的問題」。後面大多都是對你沒有價值的內容。

7）死亡時鐘

沒錯，用英文可以找到不少這種預測你死亡日期的網站，既嚴肅又滑稽，這無疑是一個低級的把戲，你真的看了就會在記憶裡難以抹滅，直到你真正上天堂的那一天，至少是到網站上假設的日期。

延伸閱讀：Google Search找不到想要內容？教你6大實用技巧秒變搜尋達人

+ 15

延伸閱讀：

Google Photo新功能「上鎖」文件夾 幫你藏好那些不可外流的私密照

Pixel 6、Pixel 6 Pro差在哪？實測「五個重點」告訴你Google Pixel 6系列值不值得買？要挑哪一支！

【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：萬事問 Google？盤點「7 件不能在 Google 搜尋的事」，最嚴重有可能讓警察找上你！ 】