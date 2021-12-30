高中生召妓中途見曱甴失戰意無法完事　要求退款否則報警終被圍毆

不少人視召妓為一買一賣的商業行為，但正如其他買賣一樣，召妓亦會發生糾紛。近日台灣有一宗法庭案件，案情透露一名高中生召妓後要求退款，原因竟是蟑螂（曱甴）害他無法完事，最後他更被人圍毆。



《國產凌凌漆》截圖

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據台灣傳媒報道，案件發生在桃園，被害人是一名17歲、姓劉的高中生，他4月時透過通訊程式LINE，聯繫上應召服務一方提供小姐，商定40分鐘2,000台幣進行性交易，然後最後他卻無法完事 👇 👇 👇 按圖看案情重點 👇 👇 👇

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被告指犯案因有人想「白嫖」

案情透露，黃及潘兩名被告承認傷人，但卻堅決否認強盜罪名。兩人辯稱因認為姓劉男生想「白嫖」，因此才想「教訓」對方，並非貪圖其財物。姓劉男生逃跑時遺下的背包及手機，他們隨手丟棄，並未有拿走當中金錢。

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