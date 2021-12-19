台灣AV女優湧現成老司機新寵　台妹親述面試經歷　一原因令她卻步

【SWAG/麻豆傳媒/台灣AV】台灣網絡話題人物鄧佳華拍AV，對手女優已敲定，更有消息拍已經拍完，令網民大為驚訝。近兩年台灣AV發展迅速，主打華語對白及全華班女優，成為不少老司機的新歡，到底台灣AV為何可以攻佔市場，女優又由何而來？



被喻為台灣第一AV女優的吳夢夢。

早前Netflix《魷魚遊戲》大熱，台灣網紅兼AV導演米砂，集合了10多位台灣知名女優進行多人混戰《鮑魚遊戲》，耗資過百萬新台幣。影片上架當日伺服器旋即被擠爆，成為網民熱議，亦令不知情的網民，對台灣AV的規模大為驚訝。

有台灣媒體訪問過曾到訪本土AV公司的女生，請她分享是如何被吸引下海，以及為何最後會打退堂鼓。

👇👇👇按圖看女生面試經歷👇👇👇

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兩大華語AV平台

目前台灣有兩個主要的AV平台，分別是「SWAG」及「麻豆傳媒」，兩者性質並不一樣，前者是主打直播，以及客製化AV市場，後者則是類似日本AV劇情的短片。的營利方式亦不相同，唯一一個共同的地方，就是都為老司機帶來了新選擇。哪裡可以看到它們呢？為什麼又可以大張旗鼓地拍AV？

吳夢夢曾經跟SWAG平台鬧出合約糾紛。

SWAG主打客製化AV

先說台灣本土成人直播平台SWAG，主打一對一直播聊天服務，其姊妹APP是「17直播」。Fans先刷禮物，女直播主之後再私下約會作出「深入交流」，由於台灣法律上的漏洞，令這個模式遊走於灰色地帶。同時亦可以針對個別客人，度身製作專屬AV，簡單來說，就是有錢好辦事。

當然有女優為了打開知名度，會自行製作AV，主打的就是嬌嗲、可愛、黏人的台妹形象，有更多第一人稱的角度，因此也深受台灣地區以外的觀眾歡迎。雖然影片基本上不怎麼賺錢，但只要女優知名度一開，Fans的禮物就會接踵而來，女優收入大增之外，平台的抽成亦會水漲船高。抽成也是SWAG的主要收入來源之一。

從觀眾對女優打賞中抽成，是SWAG的主要收入來源之一。

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麻豆傳媒有內地資金

另一巨頭麻豆傳媒，有指資金來源是內地於河南註冊的公司，同樣因為發現台灣的法律漏洞，跨海到台灣開設分公司，大灑金錢招募經理人、陪酒妹、酒店妹等人加入。它們的影片內容主要參考日本AV 的劇情。雖然演員多是台灣人，不過片商要求她們以內地的腔調和用字說話，封面也是簡體字。

另一方面，麻豆傳媒作品中的演員和對白都非常出戲，不時會笑場，同時加插大量賭場廣告，常常有觀眾留言吐槽，這些情節雖然不是重點，但犯駁的劇情、生硬的對白仍十分影響「性致」，也是其另類特色，主要收入來源，亦跟SWAG一樣來自抽成。

麻豆傳媒作品中犯駁的劇情、生硬的對白十分影響觀眾「性致」。

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雖然華語AV近兩年迅速崛起，不少老司機貪新鮮而轉會，惟有網民認為，對比日本AV，華語AV在劇情、片種、鏡頭，仍至最重要的女優質素，仍舊連車尾燈都看不到。看到這裡的老司機們，覺得多個選擇是好事嗎？留言說說你的看法吧！

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台灣本土AV女優艾秋，近日接受網絡媒體訪問時，大爆自己中學時期被中年男子性侵的經歷，加上小時候被家暴的陰影，令她不敢反抗，完事後更笑著跟對方道別。此事亦間接成為她下海拍AV的原因。👉即看艾秋的過去及入行經過👈

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