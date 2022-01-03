職場打滾首先要學識保護私人財物？原來不少打工仔都有「被不問自取」物品的經驗，除了文具以外，最普遍可能是飲品、食品，有人就連放在雪櫃裡的自家lunch box，都竟被同事偷食。



飲過的咖啡竟然都成為同事不問自取的獵物。（YouTube截圖）

話說早前《開罐Opener》一篇文章「老屎忽不問自取暖風機 同事嬲爆：佢仲覺得冇錯 網民呻文具重災」於facebook上吸引過百個留言，不少網民都分享在辦公室曾被人不問自取的物品，除了文具、食品、飲品以外 👇👇👇很多物品都沒料到竟然會成為同事獵物👇👇👇

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黐實原子筆開關？

有人會不問自取物品，有人雖然無「偷嘢」，但同樣未問過物主，就自把自為。網民「Jessie Siuyu」表示：「試過翻工第三天俾老屎忽把我的私家及公家筆全部黐成無法關起，老屎忽仲話咁我就唔需要再㩒開支筆都用到，然後投訴完叫我包容下就完咗件事。」她表示，「老屎忽」原來是受不了「撳筆」的「噠噠聲」！😂

另一位網民「Woody Mak」表示：「（同事）擅自用我枱整冧晒啲嘢，仲放低垃圾送俾我，我通知HR先收到兇手寫嘅所謂道歉信！之後我將所有私人嘢帶晒返屋企！」看來職場禮儀，真的不是人人做到。

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近年有日本女性為求生育都會接受捐精受孕，為產下優質下一代，女事主大多要求捐精者須是日本人兼有優良背景。但近日有日女狀告一名「捐精」男生，指對方明明是中國人，卻假冒日本人兼京都大學畢業，二人發生性行為並誕下女嬰後始揭發真相，近日告上東京法院要求對方賠償3億3千萬日元。詳情請到原文閱讀👈 👈