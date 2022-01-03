2021叱咤樂壇流行榜頒獎典禮日前舉行，歌手鄭欣宜（Joyce）連奪兩項大獎，於台上發表感言時重提曾扮「魔人布歐」，一時間令這個角色登上Google熱搜。魔人布歐是超人氣動畫《龍珠》中一個重要角色，至今已經有16個形態及變種，本文將為你一一介紹。



鄭欣宜日前連奪「叱咤樂壇女歌手」金獎及「叱咤樂壇我最喜愛的女歌手」。（直播片段截圖）

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魔人布歐角色早於1994年登場，是《龍珠Z》繼菲利及斯路後，最後一位登場的強敵。他是由邪惡魔導士比比提喚醒，擁有超強再生能力，又擁有吸收能力，後來被封印。直至比比提的兒子巴比提，趁著地球舉行第25屆天下第一武道會時，藉吸收強大能量，為布歐解除封印。

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戰力超強又可愛

甦醒後的布歐非常兇殘，更將巴比提殺死。是撒旦先生發現布歐善良一面，更與布歐成為朋友。此後布歐在持續戰鬥中出現多種形態轉變，展現超強實力，而他可愛一面也吸引不少讀者，因此在後續的作品如漫畫、動畫及遊戲中，老是常出現，而且還有更多的變體👇👇👇即睇布歐歷年16種變化👇👇👇

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《龍珠》至今依然人氣不減，動漫作品年年都有新作，相信布歐未來仍然會經常登場，成為Cosplay對象。

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