馬年年初一至年初七必知15大禁忌勿做！年初一做這事會全年窮到燶

說到農曆新年，除了傳統的習慣外，有不少家庭都他們各自一套的特別習俗，比如：一定要食過某種食物新年才算圓滿、或是要穿鮮艷的底衫褲才夠喜慶等。雖說農曆新年事事吉利，但「寧可信有，不可信其無」其實新年亦有不少禁忌需要遵守，否則未來一整年都會行衰運！



《愛回家》劇照

相信自小父母都會告訴你別在年初一洗頭沖涼，甚至打爛東西，因為會洗走自身和家中的財氣。然而，小時候百無禁忌，雖聽到父母所說，但心裏並不怎麼認同。直到年紀漸長，才發覺世事還是「寧可信有，不可信其無」！

數到新年最多禁忌的一日，非大年初一莫屬！除了以上談及的兩項外，原來用全名催人起身，會令對方全年都被人催促做事；除此之外，大家在拜年時，別因為等長輩們寒暄，太無聊而犯困睡著，因為這樣會使人全年懶散如樹懶，也會影響事業運。

👇🏻👇🏻👇🏻點擊圖片放大看：15件農曆新年的禁忌吧！ 👇🏻👇🏻👇🏻

+ 12

【年初一】禁忌1：打爛嘢

不想新年第一日便破財破運，記緊要把家中的易碎品如杯杯碟碟、裝飾物和瓷器等收好，而家裏有小朋友和寵物者，更加要小心。若不幸打碎了物品，可用紅紙包起碎片，並默念「歲歲平安」，待年十五後丟棄。

【年初一】禁忌2：洗頭沖涼

「洗」和「死」字、「髮」和「發」字的諧音相似，因此在大年初一洗頭沖涼有不吉利和洗走財運的意頭，應盡量避免。

【年初一】禁忌3：用全名催人起身

記得提醒家中或做事心急的人，例如凡事都愛操心的媽媽，切勿在年初一用全名催人起身，因為這樣會令對方未來一整年都被人催促做事！

【年初一】禁忌4：早上食粥、肉、藥

古人貧窮才會以粥代飯，切入現代如果初一食粥會有全年貧窮的意思；另外，初一亦忌殺生，因此應避免吃肉；最後，除了本身有疾病，否則身體健康之人不應該在此日吃藥。

【年初一】禁忌5：瞓晏覺

相信沒有人會反對，其實年初一的活動實際上都非常沉悶，猶其長輩們互相寒暄又時，坐在一旁的自己很容易不自覺犯起困來。然而，千萬不要在初一瞓晏覺，這樣會使人全年懶散如樹懶，也會影響事業運。

【年初一】禁忌6：灑水、掃地、洗衫、倒垃圾

傳統認為家家戶戶都藏有福氣和財運，若然在大年初一清潔家居，代表把家中的財神爺和好運都倒走。加上，初一和二是水神的生日，因此不宜洗衫用水。

【年初一】禁忌7：借錢俾人

所有錢銀的瓜葛請在年三十晚前搞掂，雖說新年不少人都會賭返兩手，但無論是借錢還是催人還錢，都會令你行足一年衰運！

【年初二】禁忌8：禮物送單數

到了年初二，拜年的各位朋友就要注意，送禮記緊要送雙數，要成雙成對。相反，單數的禮物則不吉利。

【年初三】禁忌9：出外拜年

年初三是「赤口」，容易有爭執和口舌之爭，因此不宜出門拜年，以免惹是非或與人結怨。

【年初四】禁忌10：出遠門

年初四是民間習俗的接神日，理應留在家中迎接眾神明、灶王爺和家神回來守護家宅。為了健康和防疫著想，還未有得出外遠行的各位，還是和家人留在家中渡過這一天吧！

【年初五】禁忌11：忘送窮

傳統年初一至四，家中的東西都代表「財氣」，到了年初五垃圾便會變成「窮氣」。因此，年初五各位應將家中過年的垃圾都清理乾淨，那便是俗語說的「送窮」，這樣可為家中帶來整年的好運和財運。

【年初七】禁忌12：起爭執

年初七是「人日」代表著每個人的生日，在這天大家應該互相專重，避免起爭執，家長也盡量不要教訓孩子。

【其他】禁忌13：講負面字眼

新年是喜慶的日子，應避免說些不吉利的說話，讓整個人都圍繞著負面的氣息，例如：「死」、「慘」、「輸」、「衰」、「完」和粗口等字眼。

【其他】禁忌14：買鞋

「鞋」的諧音和「唉」相似，新年買鞋，代表新一年常常唉聲歎氣，接著整年都會失去動力。因此，如果真的想在新年穿新鞋的朋友，請快點在年三十前買準備好吧！

【其他】禁忌15：著黑白色衫、新衫著黃色

黑白色衫和傳統的喪服顏色一樣，意頭不吉利，新年期間建議穿較鮮艷的衣服，比如：桃紅色和紅色等。若然想著新衫的各位，就要避免著黃色，特別是內衣，雖然黃色鮮艷，但會懾氣，令神明忌諱。

新一年的來臨，就讓我們忘掉上一年經歷過的辛酸和厄運，重拾心情重新出發！大家家中又有沒有什麼特別的習俗或禁忌需要遵守呢？

同場加映：觀音借庫2026｜馬年吉日/祭品/步驟+9大禁忌｜附代客借庫詳情

每年農曆正月廿六日是「觀音開庫」的日子，市民除了可以親身到廟宇借庫外，有部份廟宇亦提供預約代客借庫服務。《開罐》為大家整合觀音開庫的吉時吉日、廟宇地點以及宜忌懶人包，想問觀音娘娘「借錢」就要留意喇！👉👉👉觀音借庫2026｜馬年吉時吉日/祭品/步驟+9大禁忌｜附代客借庫詳情