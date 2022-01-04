近日連登討論區中出現一則帖文「啱啱比（畀）老婆X到仆街」，引起網民好奇圍觀，樓主在文中表示，自己梳洗吹頭後，做了一件事令老婆嬲到震，直指自己「而家係罪人狀態」，當網民了解到他的所作所為後，紛紛留言恥笑指他抵死，亦有人提供旁門左道方法教他拆彈。



👉 未來奶奶老爺列5大奴隸式家規 她嚇得拒嫁：你家沒人敢嫁進去！

風筒放入雪櫃

網民「海狐狸」在帖文中表示，自己每早都有洗頭的習慣，當日也跟往日一樣，起來、洗頭、吹頭，之後就上班。當天傍晚接了老婆收工後，一起回家煮飯。本來平常的日子，在老婆打開雪櫃的一刻，瞬間變調。原來那天早上，樓主在半醒半睡之際，將剛剛用完的風筒放了入雪櫃！

「老婆一打開個雪櫃，見到個風筒成個人呆咗，之後叫我過嚟雪櫃望，我心諗咩事，望完之後我都呆咗。」樓主估計是自己當日睡眠不足出事，指風筒是老婆買的，指自己已成家中罪人，更請網民投票，「老公風筒邊個重要啲二選一」，結果風筒以大比數獲勝。

網民笑言樓主抵死，有人呼籲老婆離婚，更有人提議樓主立即買個Dyson風筒補救兼保命，引來其他花生網友獻計👇👇👇👇

+ 3

👉 王力宏出軌只是碎料 網民一致推舉他才是渣男傳奇：超越人體極限

大家覺得網友們的idea行得通嗎？如果是你你又會如何拆彈？還是直接跪玻璃？留言分享一下吧！

同場加映：女友突然富貴惹港男猜疑：佢係咪去賣肉？ 連登仔教路如何試探

如果有一天，跟你一起住的女友突然少了回家，而且有不尋常舉動，你會否覺得有可疑？有網民最近遇上類似的事情，更懷疑自己的女友出賣肉體，到連登討論區上求救後，引來大量網民圍觀。樓主表示自己今年27歲，女友25歲，拍了7年拖，大家都是是對方的初戀。事情在半年前發生了改變......

👉👉👉按此睇專家解答更多性疑惑👈👈👈