當 Facebook 一天天衰老，Instagram 順勢取代了老大哥的位置，成為當今最受年輕潮流人歡迎的社群 APP 之一，稍早 IG 公布 2021 年度最多人按讚(愛心)的照片排行 TOP.10，包括：《蜘蛛俠：不戰無歸》CP 示愛放閃、金髮Billie Eilish緊身馬甲新造型、足球巨星美斯（Lionel Messi）加盟巴黎聖日耳門都上榜，冠軍照更以驚人的「3,230 萬」個愛心實至名歸。



TOP10《蜘蛛俠》CP官宣

《蜘蛛俠：不戰無歸》上映短短 12 天，全球票房就已突破 10 億美元大關，成功奪下全球 2021 年度最賣座電影殊榮，男女主角湯賀蘭（Tom Holland）與Zendaya從戲內愛到戲外，今年 9 月「荷蘭弟」在 IG 祝女友生日快樂，並以「我的MJ，祝你有個最快樂的生日。起床打給我吧xxx！」官宣示愛，成功吸納 1,970 萬粉絲的愛心。

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TOP9 水族館美人魚

放眼這次的榜單，唯一一個非影視巨星、非藍勾勾的 IG 貼文，就是這張水族館美人魚的影片，小女孩與美人魚之間可愛的互動獲得 2,022 萬個讚。

TOP5、7、8 美斯加盟新東家

回顧 2021 年世界足壇，美斯迫於無奈離開效力 21 年的巴塞隆拿、轉戰巴黎聖日耳門的新聞，讓粉絲既震驚又期待，而這位阿根廷足球巨星相關的點點滴滴也反映在這一份 IG 年度排行榜單中，離開巴塞隆納隊以及與巴黎聖日耳曼球隊簽約的貼文分別獲得 2,214 萬、 2,122 萬個讚，而美斯與美洲盃冠軍獎盃合照，也獲得 2,200 萬個讚。

TOP4、6 性感金髮Billie Eilish

年僅 19 歲的Billie Eilish同樣一次攻陷 2 個名次，都與她因第二張正規專輯《Happier Than Ever》推出一改過去街頭個性穿搭，改以金髮、性感女人味的造型有關。其中身穿 Burberry 風衣、緊身馬甲登上雜誌封面的照片，為她收穫 2,205 萬個讚；而向粉絲宣告換上全新髮色的照片，更以 2,302 萬個讚奪下排行榜第 4。

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TOP3 Kylie Jenner宣布懷第二胎

卡戴珊家族小妹Kylie Jenner與饒舌歌手 Travis Scott 歡喜宣布迎接第二胎的 IG 貼文，則讓粉絲感受到無比溫馨甜蜜，順利贏得 2,460 個讚拿下第 3 名。

TOP2 小天后Ariana Grande結婚

美國小天后Ariana Grande與地產仲介Dalton Gomez去年底宣告訂婚，就已經在社群上引起轟動，今年 5 月低調完婚的兩人，再次秀出一系列浪漫溫馨的婚禮照片，收穫 2,670 萬讚數。

TOP1 C朗與女友喜獲雙胞胎

冠軍毫無懸念的，由 IG 粉絲破 3.8 億、稱霸世界第一的葡萄牙足球明星「C朗」（Cristiano Ronaldo）拿下。而照片內容同樣走溫馨路線，是他與女友喬治娜再次迎來新的家庭成員，甜蜜贏得 3,230 萬個粉絲按讚祝福。

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