蔡依林IG Story突曬「無濾鏡真面目」　41歲真實膚質嚇窒網民

圈中凍齡女神超多，台灣天后蔡依林絕對是其中一位！先前YouTuber高志街訪日本民眾時，日本人對於她已經41歲震驚不已，近日她的狀態似乎又更好了，2日在Instagram限時動態中分享近況，模樣簡直比少女還要少女。



蔡依林雖然貴為家喻戶曉的天后，但平日空閒時間一樣會和親友自在出遊，偶爾還會和粉絲分享私下生活照。2日她更新動態，身穿米白色上衣搭配淺色牛仔褲的她，抓了一些頭髮在頭上紮了兩個小球，接著架好手機自拍，先是雙手在臉頰邊俏皮張開，又捧著臉淺笑，和一般賣萌自拍的小女生一樣可愛。

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近日蔡依林接下新代言，在保養品廣告中幾乎以素顏入鏡，近距離拍攝時臉蛋散發出自然光澤，特別是舉手投足間都展現自信美，對此她也大方分享訣竅：「我喜歡專心做一件事。」她認為不要管別人怎麼看，而是靜下心聆聽內心的聲音，「沒有什麼時刻比，比『現在』更美。」

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