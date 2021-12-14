永恆族｜安祖蓮娜祖莉表面大方實情超小器？IG數字竟成不和導火線

【永恆族／安祖蓮娜祖莉】在歐美八卦雜誌的描繪下，安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）永遠是外表慈善、內在小器，又很容易對旁人感到妒恨。她與畢彼特（Brad Pitt）婚變後一度票房下跌，直到近日演出的Marvel《永恆族》（Eternals）上映後才又止跌回升，但卻被八卦刊物指與片中扮演永恆族領袖的莎瑪希恩（Salma Hayek），表面上看似親熱，背地裡她其實對莎瑪希恩嫉妒地不得了。



外媒「Globe」稱安祖蓮娜祖莉不爽莎瑪希恩的IG粉絲數幾乎是她的兩倍，在《永恆族》中的角色也比較重要，安祖蓮娜祖莉在宣傳期間都跟莎瑪希恩互動友善，常是一副好姐妹的樣子，私底下安祖蓮娜祖莉氣莎瑪希恩氣得要命。在莎瑪希恩55歲生日時，安祖蓮娜祖莉大力把她的臉按進蛋糕裡，「Globe」形容那是對莎瑪希恩的怒火再也壓抑不住的表徵，莎瑪希恩也被安祖蓮娜祖莉的力道之強感到驚訝。

【相關圖輯】安祖蓮娜祖莉收阿富汗少女求救信 出道40年一開IG即喪鬧美國政府（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 2

然而專門打臉八卦的網站表示，莎瑪希恩稍候在節目受訪時坦言在她們家鄉墨西哥，壽星吹完蠟燭、許完願，常常頭就會被身後的人按進蛋糕裡，沒啥大不了，也直呼安祖蓮娜祖莉是自己的「靈魂姐妹」，交情似乎沒受影響，而且安祖蓮娜祖莉與莎瑪希恩的小孩都是朋友，向來相處甚歡，這不過又是雜誌一貫抹黑安祖蓮娜祖莉的手段。

【同場加映】盤點最多裸露鏡頭演員 安祖蓮娜祖莉「脫」足1,391秒僅排第三（點圖放大瀏覽👇👇👇）

盤點最多裸露鏡頭演員 安祖蓮娜祖莉「脫」足1,391秒僅排第三（01製圖）

+ 15

延伸閱讀：

張震出道30年首奪金馬影帝 宴請逾30桌李安也在場

雷／「慾望城市」華麗回歸 被賜死者其實很開心？

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】