自古香港都有不少關於飲食方面的試食節目，無論食物的賣相有多難看，味道有多難食，嘉賓們都不會在鏡頭面前表現嫌惡。近日日本一個綜藝節目，請來一班專業廚師評價3間連鎖便利店的食物質素，沒想到當中一位廚師在評論FamilyMart的飯糰時，不但全程西臉，更連試都未試便決定給「不合格」的分數。結果，令開發人員當場爆喊，甚至惹來了一眾網民的負皮！



（《ジョブチューン アノ職業のヒミツぶっちゃけます!》節目截圖）

日本綜藝節目《ジョブチューン アノ職業のヒミツぶっちゃけます!》（Job Chain）近日播出了元旦的新年特輯，按照上年的傳統依舊請了日本最大的3家連鎖便利店「7-Eleven」、「Lawson」和「FamilyMart」進行食物對決。

👉🏻 👉🏻 👉🏻2022虎年運程｜12生肖事業愛情運勢 屬鼠行好運 3個生肖要小心

節目組請了一眾專業廚師，評價3間便利店各自由員工選出TOP8最有信心的產品，看看到底試食後會給出合格還是不合格的分數。然而，在評價FamilyMart的吞拿魚沙津醬飯糰時，竟出現了一幕意想不到的情景！

（《ジョブチューン アノ職業のヒミツぶっちゃけます!》節目截圖）

其中一位意大利餐廳的名廚小林幸司在接到飯糰後便全程西臉，之後竟然連一啖都沒試過便決定給不合格的分數，主持人為此更再三確認，並表示今次的評價是要以食物的味道作為評分準則。聽到這裏開發人員椎名小姐已經滿眼淚光，最後在她的懇求下小林才勉強吃了一啖。

👉🏻 👉🏻 👉🏻譚俊彥、姜麗文奪視帝/飛耀 7個潛力大星二代 誰是model界新寵

在得到不合格的評價後，小林更狠狠地批評了FamilyMart飯糰的外觀，他認為單單看外觀便使人毫無食欲，味道只是其次，一番說話令椎名小姐瞬間爆喊！

👇🏻👇🏻👇🏻點擊圖片放大看：小林幸司評價FamilyMart飯糰的全過程吧！👇🏻👇🏻👇🏻

+ 13

此外，他高高在上的態度和試都沒試便給不合格的行為，很快便惹來一眾網民的不滿和負皮！網民認為小林的行為非常不專重開發者，而且把新年的好氣氛都搞垮！加上，有不少人認為他不應用Fine Dining的標準去要求平民便利店的食物。有網民為此更出征食評網站，在他經營的餐廳「フォリオリーナ・デッラ・ポルタ・フォルトゥーナ」低下灌爆一星負評！

👉🏻 👉🏻 👉🏻105KG肥妹求愛被拒驚覺密友才是真王子 3奇招激減53KG變超索美女

同場加映：中國留學生假冒日本人「捐精」 日女稱被騙誕下BB索償3.3億日元

近日有日女狀告一名「捐精」男生，指對方明明是中國人，卻假冒日本人兼京都大學畢業，二人發生性行為並誕下女嬰後始揭發真相，近日告上東京法院要求對方賠償3億3千萬日元。據《東京新聞》報道，兩人是在交友網站台（SNS）認識，在接受約10次「性交捐精」後，同年6月懷孕，女兒現已交由兒童福利機構看顧，女方指控男被告為獲得性滿足而虛報資料，被迫跟不符合條件的人發生性關係，因而利益受侵害，造成巨大精神痛苦，故要求賠償。

點擊連結看全文：中國留學生假冒日本人「捐精」 日女稱被騙誕下BB索償3.3億日元