日本14歲媽媽發現失蹤男友上電視　驚揭對方有妻兒　渣男下場超慘

撰文：豆Jen
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禍從口出，不肯定的說話千萬不要亂講，隨時會弄得別人家破人亡。日本綜藝節目有個很經典的案例，一位27歲女子在街訪中透露14歲時意外懷孕生子，然而男友卻失去蹤影，就在這個瞬間，身後有位男子騎著單車經過，女生一眼便認出他就是消失9年的渣男！隨後該名男生致電節目組哭訴，原來這件事被現任的妻子揭發，帶著兒子離家出走，他大呼「好冤枉」後大家才發現驚人真相！

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綜藝節目《月曜から夜ふかし》在錄製節目時對3名路人進行街邊訪問，其中一名27歲女生自爆初中二年級時意外懷孕，與日劇《14歲媽媽》的女主角幾乎同步產子。然而，讓她懷孕的男友卻在得知消息後失蹤了，直到現在也完全聯繫不到。突然，一名穿著間條衣服的男子乘着單車經過，那位女生瞬間認出那個人就是孩子他爸、亦是失蹤近9年的渣男！然而悲劇就在這時候發生了......

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該名路過的「渣男」並不知道發生什麼事，只知自己上電視了，回家後興奮地對妻兒報告好消息，並一家三口坐在梳化滿心期待節目播出。可是他期待的畫面卻變成了「公開處刑」，標題寫著他是「9年前讓14歲少女懷孕後不知所終的渣男」，妻子立即憤怒抓狂，帶著兒子離家出走！男事主立即致電節目組哭訴，才揭發事情的真相......👇👇👇點擊圖片看整件事的來龍去脈👇👇👇

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男事主向節目組大呼冤枉，表示自己從來沒有與14歲少女發生性行為，亦從沒做過如此渣男的行為！於是工作人員致電那位女生再次確認，結果原來她認錯人了，可憐的男生差點便因為這單誤會而弄得家破人亡。

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