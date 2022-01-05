《擁抱太陽的月亮》是韓國電視台MBC自2005年來最高收視的劇集，曾創下42.2%收視率，成為當年的國民電視劇。《擁月》是當年1月4日首播，至今10周年！趁著這個機會，讓《Opener》看看14名演員的近況。



《擁抱太陽的月亮》劇照

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【1】金秀賢

現年33歲的金秀賢，當年可說是憑著《擁抱太陽的月亮》迎來事業第一個事業高峰期。在劇中飾演皇帝李暄的他，當年只有23歲，仍然算是演藝界新人。在這套劇向觀眾展現了亮眼表現的他，之後獲得很多機會，接連拍下《來自星星的你》、《偉大的隱藏者》、《盜賊門》等人氣劇集和電影。現時，他已經成為韓國一線男演員。據悉，他現時每集片酬是行內第二高，每集收2億韓圜（港元133萬）。

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【2】呂珍九

8歲已經出道的呂珍九，當年是炙手可熱的童星，曾飾演金秀賢、朴有天、張赫、池昌旭等男演員的童年角色。雖然他在《擁月》中只是飾演金秀賢的童年角色，但依然人氣爆燈，翌年更首次獲得擔任男主角的機會，接連出演兩部偶像劇的男主角。現年24歲的他，已經成為了當紅的小生，在《怪物》、《德魯納酒店》等劇集中擔任男主角。

呂珍九／《擁抱太陽的月亮》劇照

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【3】韓佳人

20歲已經出道的韓佳人，出道初期就憑著精緻的外表而成為不少韓國男人心目中的繆斯女神。雖然出道至今已經20年，但韓佳人接拍的劇集和電影只有11部，其中最具代表性的，就是《擁月》和《建築學概論》。雖然她憑著這兩部作品迎來事業高峰期，不過一向認為「家庭比事業重要」的她，之後一直因為忙著造人而淡出電視圈。她對上一部主演的劇集，已經是4年前的《Mistresses》。據悉，她今年將與李昇基一同主持全新綜藝節目復出，相信粉絲一定十分期待！

韓佳人／《擁抱太陽的月亮》劇照

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【4】金裕貞

當年只有12歲的金裕貞，在《擁月》中飾演韓佳人的童年角色。跟呂珍九一樣，金裕貞當年亦是知名度比較高的童星，曾經擔任韓孝周、申世景等人的童年角色。過了10年，金裕貞已經成為了炙手可熱的當紅花旦。可能因為小時候較常出演古裝劇的緣故吧，金裕貞近年來比較出名的作品，例如《雲畫的月光》、《紅天機》，都是古裝劇。

金裕貞／《擁抱太陽的月亮》劇照

除了《擁月》之外，不少韓劇今年都即將迎來10周年，包括《Dream High 2》、《屋塔房王世子》、《想你》、《回答吧1997》、《善良的男人》、《紳士的品格》等。大家又覺得2012年的韓劇哪一套最吸引？

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