如果你的男友駕車時，每次都會熄車cam，你會不會心生懷疑？台灣有一名女生，在網上群組「匿名公社」中發文，指自己男經常以要載父母出行為由向她借車，可是每次借車都會把行車紀錄儀關掉，令她覺得案情不單純。



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樓主在群組中表示，「最近男友動不動就跟我借車，說是要載他爸媽出門，別問我他幹嘛不買車，因為前一台撞爛了，買不起第二台」可是不開車cam的行為，令她懷疑對方有事瞞暮她，心想男友是不是出軌？

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後來她在車上偷偷裝了第二部車cam，赫然發現男友每次借車，都是為了跟偷食對象出遊！本以為是單純出軌護眼po，沒想到另一勁爆的內容還在後頭。女生跟男友對質時，男友先是死口不認，直到女生拿出證據，他才死死氣地承認出軌，可是他不單不知錯，更說出了一句令網民人為驚訝的說話：妳偷裝第二個行車紀錄器，很不信任我哦！

如此厚面皮的說話令樓主感嘆「我連罵他的力氣都沒了」，「你們說這渣男是腦羞成怒，還是天生腦殘啊？」如此令人O咀的回答，更是令網民大罵「快點分手」、「可以叫他滾了」。如果這些事發生在大家身上，你又會如何回應、處理呢？留言分享一下吧！

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王力宏被前妻李靚蕾長文控婚後出軌、約炮、性上癮，轟動網絡，乖仔形象一秒崩塌。不少名人都出過軌，為什麼王力宏會特別震撼？不少網民都認為這跟他的形象反差有關。有網民在台灣PTT論壇發文，討論誰才是出軌界的傳奇人物，大家紛紛列舉不同名人互相爭論，直到一個人名出現，即令網民一致認同，👉即睇佢係邊個👈

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