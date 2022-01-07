向來好潮又得民心的天王黎明日前在FB發文，指自己偶然機會下重聽《夏日傾情》，發現自己當年唱功震到似貓王，於是決定重新再錄推出重新唱，怎料陰差陽錯重版竟被推上了itunes NO.1而不是新版，令他勁O嘴。其實當年天王都曾被批唱功麻麻，不過作為初代港產偶像那些年真係紅到發紫，大家又知不知他的威水史？



黎明昨日（6日）在FB發長文，指自己去年有次坐別人車，車內突然播放《夏日傾情》當年版，但他一聽之下發現自己把聲「震過貓王」，「句句尾個隻字都震」，令他無法忍受，於是排除萬難重新再錄，還多錄了兩首《越夜越有機》和《戀愛者聯盟》，更上載至音樂平台。

不過事隔半日後黎明再在原Post上留言，指「此刻心情非常複雜」，話說有人分享iTunes訊息給他，更恭喜他「夏日傾情上咗No.1」，越夜越有機也上了NO.10，更讚他「唱法同當年一樣」，最後竟發現原來歌迷們懷疑撳錯陳年版，令他相當無奈。有網民立即留言指無論新舊版都好聽，「原震好、避震都好好, 鍾意就係鍾意」。

作為初代港產偶像，當年黎明粉絲瘋狂程度，絕對比鏡粉、姜糖、神徒們誇張。不但為見偶像一面導致封路，1997年「黎明的Live Version」演唱會有來自10個國家及地區，為數約六百多人組成的「黎明家族世界大聯盟」聚集在紅館，被傳媒稱為「十國聯盟粉絲團」。

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