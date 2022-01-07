民政事務局局長徐英偉在1月3日出席宴會，與1名確診者同場，被列為密切接觸者送往竹篙灣檢疫隔離。特首林鄭月娥，點名指對徐英偉的表現感失望，同時表示「不會為官員個人行為負責。」有別於早日要求國泰高層負責的強硬口吻，被網民批評雙重標準。



特首林鄭月娥，點名指對徐英偉的表現感失望。（資料圖片）

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對徐英偉「尤其失望」

港區人大代表、前海管理局香港事務聯絡官洪為民，周一（3日）晚上於灣仔舉辦逾百人生日派對，當中有人初步確認，包括徐英偉在內，多名官員和立法會議員須隔離檢疫。特首林鄭月娥昨日（6日）在記者會上表示事件令人沮喪，又點名指對徐英偉「尤其失望」，指自己不會為下屬官員個人行為負責。

徐英偉當晚在個人facebook，將頭像轉黑再轉白，發表聲明向市民道歉，指自己需要為錯誤行為負責，並會遵守規定接受隔離，亦會汲取教訓，不能再犯。「面對犯錯的自己，我在檢疫期間會認真、深切反思，我亦要加倍努力做好工作，不能辜負大家的期望。」引來網民揶揄，指他要特首林鄭月娥「執手尾」。

徐英偉當晚在個人facebook道歉。

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不少網民都表示，事件可以看出上司跟下屬之間的微妙關係，直言徐英偉「係咁先」，難有升遷機會，令上司非常頭痛。不過網民亦對林鄭只在記者會上點名批評，卻不願負責大感不滿，但亦無可奈何，直言「我返工都係咁」，在職上場已見怪不怪。

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