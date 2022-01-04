Toyz涉賣大麻被羈押勒戒逾3個月後憔悴獲釋　一文看清販毒案始末

遊戲《英雄聯盟》（LOL）世界冠軍，香港人Toyz劉偉健，在台灣涉嫌賣大麻被羈押、勒戒逾3個月後獲釋。台灣傳媒報導，劉偉建昨日（3日）下午5時許，步出台中戒治所大門，身型略為變瘦。Toyz看到記者時顯得有些意外，面對記者提問時，僅以「之後會跟大家詳細說明」回覆，隨即坐上的士離開，目前正處保釋候審階段。



對比以前，Toyz憔悴了不少。

👉 怕識到渣男可以點？係咪好男人最緊要睇耳仔！8個必嫁好老公面相

驗出二級毒品反應

據台中地檢署表示，檢察官是偵辦一宗毒品案件時，發現劉偉健涉嫌販賣二級毒品大麻，並在其住處查扣近200顆大麻煙彈，他指涉嫌在網上販賣，同時被捕的還有一名姓楊的共犯，已成功於去年9月，獲准以40萬元新台幣保釋，而劉偉健則不准保釋，一直被羈押。

有報導指，在2個月羈押期即將屆滿時，檢方曾申請延長羈押，惟當時法院認定劉已交出毒品上手，承認犯行，裁定可以150萬台幣交保、限制出境，惟檢方再以驗出二級毒品反應為由，聲請觀察勒戒獲准，劉在同年11月26日傍晚，被移送至台中勒戒所，直至昨天才獲釋。

Toyz面對記者提問時，僅以「之後會跟大家詳細說明」回覆，隨即坐上的士離開。（聯合報）

👉 屬蛇久違行好運、屬豬愛情運強勢 即睇2022年5個會行大運的生肖

疑涉黑吃黑

在其被羈押及勒戒三個月間，有台媒曝光了其涉案細節，包括買賣經過、安家費，甚至爆出黑吃黑內幕。原先為Toyz藥腳的「A先生」，早於2020年11月搭上Toyz的線，本來二人相談的內容，主要關於開店事宜，後來Toyz提議，要A先幫忙賣大麻煙彈，更說：「你缺錢的話，幫我賣這個就好。」引起了後來的販毒風波。

👇👇👇按圖看Toyz涉毒案內情👇👇👇

+ 11

👉 未來奶奶老爺列5大奴隸式家規 她嚇得拒嫁：你家沒人敢嫁進去！

另一方面，Toyz同時也是一名惹火人物，2012年Toyz在代表台灣出賽並獲得世界冠軍後人氣急升，也惹出不少是非。他除了跟前東家HKE創辦人鍾培生打官司，亦不時跟其他實況主發生糾紛，更因拍片點評米芝蓮餐廳，惹怒星級主廚，對方更表示不排除提告。

👇👇👇按圖看6件Toyz惹火事件👇👇👇

+ 19

目前案件仍在偵辦當中，台灣警方表示，現時仍持續查緝上、下游涉案藥頭與藥腳。

同場加映：王力宏出軌只是碎料 網民一致推舉他才是渣男傳奇：超越人體極限

王力宏被前妻李靚蕾長文控婚後出軌、約炮、性上癮，轟動網絡，乖仔形象一秒崩塌。不少名人都出過軌，為什麼王力宏會特別震撼？不少網民都認為這跟他的形象反差有關。有網民在台灣PTT論壇發文，討論誰才是出軌界的傳奇人物，大家紛紛列舉不同名人互相爭論，直到一個人名出現，即令網民一致認同，他，才是軌界的傳奇。👉即睇佢係邊個👈

👉👉👉按此睇專家解答更多性疑惑👈👈👈