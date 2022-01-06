日本女星神田沙也加，去年12月18日，在札幌飯店墜樓身亡，享年35歲，事年引起樂壇震動，也令歌迷悲痛不已。神田沙也加是日本傳奇女星松田聖子，及演員神田正輝的女兒。近日她生前跟男友前山剛久的爭吵錄音曝光，錄音中男友4度向神田沙也加哮叫「去死」、「你很煩」等，而女方則不斷痛哭。網民紛紛指責前山剛久是殺人兇手。



👉 2022凶多吉少？疫情未完、有領導人被殺？4大預言家預測出奇相似

被吼去死吧

日本媒體《週刊文春》早前已經爆出，神田沙也加疑似輕生的原因，有可能與男友前山剛久有關，直到昨天（5日）更公開了二人的爭吵錄音內容。報指指出二人交往順利並同居，不過前山剛久一直跟舊愛關係糾纏不清，二人經常為此吵架。

其中一段錄音中，神田沙也加發現前山剛久瞞著她，租了另一家公寓，爭執時前山剛久情緒失控，不斷對女方大叫「去死吧！」、「真是很麻煩」、「妳死了的話不是很好嗎，大家都會很開心」。神田沙也加則一直在痛哭。錄音內容曝光後，除歌迷們大感心痛，日本網民亦群情激憤，大罵前山剛久是殺人犯。而前山剛久早前已通過公司，緊急宣布暫時退出演藝圈。

👉 15個日本美女爭一個高質中國男？「完美先生」連指原莉乃都讚好

很多恐怖情人一開始都表示正常，交往之後就會慢慢現形，不少人發現時已經泥足深陷。以下這5題，可以測出你自己，或者另一半是否恐怖情人！

+ 5

同場加映：男友駕車一定熄車cam女友感不妥 偷裝另一部錄下心寒畫面

如果你的男友駕車時，每次都會熄車cam，你會不會心生懷疑？台灣有一名女生，在網上群組「匿名公社」中發文，指自己男經常以要載父母出行為由向她借車，可是每次借車都會把行車紀錄儀關掉，令她覺得案情不單純。👉即睇佢發現咗啲咩👈

👉👉👉按此睇專家解答更多性疑惑👈👈👈