女友找到男友神秘手機成功解鎖　驚見多人運動片段更有7位女主角

情侶交往最容不下第三者，「信任感」尤其重要，更不用說「出軌還被發現證據」，可會讓另一半氣炸秒分手。一名網友日前指出，她在交往3年的27歲男友手機裡，發現「多人同樂」影片，而且女主角將近有7位，年齡層很大，有位女性外表看起來甚至超過40歲，讓她崩潰喊「40歲阿姨你也要？」



一名網友在爆料公社app「匿名館」指出，交往3年的男友一直有健身習慣，去年底開始兼任健身房教練，但自從他開始當教練後，手機常常會有女性友人打來，男友總是告訴原PO「對方是學員，不要太過在意」，而且雙方手機可以互看，表面上男方看起來很坦蕩，讓原PO沒有察覺異狀。

▼▼▼男友陌生手機有咩嘢睇？▼▼▼

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有天原PO在收拾衣服，準備將男友的外套拿去洗的時候，發現裡面有一隻「陌生手機」，用男友的密碼竟然打不開，後來用自家的狗狗抱養日期才解鎖，發現裡面有許多「性愛照、性愛影片」，而且內容是「男生不露臉，只有女生露臉」。

原PO指出，我確定這些不是網路上的影片，因為「場景熟悉到讓我害怕」，背景全都是男友任職的健身房，而且對比身上的特徵，男主角就是男友，但影片的女主角將近有7位，原PO崩潰表示「女主角的年齡層很大，甚至有一位看起來超過40歲，我男友才27歲，40幾歲的阿姨他也要？」

事後，原PO默默將男友的手機放回外套口袋，並未直接指責男方，而是馬上把東西收拾完，搬回自己家裡住，她透露「我不想再看到他的臉，就連想到都會讓我吐」。

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最後，原PO表示，「男友最近已經打了上百通電話給我了，但我都不接，去我公司找我，我也都躲著不見」。她強調「愛情不就是建立在忠誠和信任上的嗎？我一直對他很信任，也很忠誠我們的愛情，結果他把我當什麼了？信任一但破滅了，就回不去了。愛遊戲人間你就去吧！恕我不奉陪了！」

文章曝光後，許多網友紛紛安慰她「加油，擺脫過去，好好重生」、「這段時間會很難熬，要加油」、「這別說妳了，連我用想像的都想吐」、「「離開是對的，遺憾的是，以後要再完全信任一個男人，怕是難了」。

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