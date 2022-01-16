自古有不少擁有良好螢幕印象的明星，卻被踢爆私底下性格超差，不但目中無人更對身邊的工作人員毫不專重。近日日本電視台找了300名相關員工進行投票，讓他們選出心目中私底下性格最好的女明星，結果一向以活潑開朗形象示人的綾瀨遙竟然屈居第二！



（網絡照片）

俗語說「藝人」、「偽人」很多時候明星在公眾面前的形象，都只是他們選擇展示出來的模樣，私底下的他們未必如我們心目中所想。近日日本電視台NHK找來了300名和電視制作有關的員工進行投票，讓他們在合作過的女藝人裏，選出私底下性格最好的3名。

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投票以第一名3分、第二名2分和第三名1分的方式進行計算，上榜的除了有港人熟悉的指原莉乃、渡邊直美等，沒想到綾瀨遙竟然在今次的投票中以6分之差屈居第二！到底今次的投票裏是誰榮登了性格最好女明星的榜首？

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其實明星也不過是普通人，不可能無時無刻都保持著微笑和友善的面貌，也不可能要求他們在陌生人面前也保持著從容的樣子。不過，若然他們真的有顆美麗的心，那麼無論是幕前還是幕後都絕不能阻擋他們這種真摯的魅力！

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