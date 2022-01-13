仲有半個月就新年，又到斷捨離嘅時間啦！今日就帶大家睇睇日本第一牛郎ROLAND為千萬訂閲YouTuberはじめ社長斷捨離的過程。日本知名YouTuberはじめ社長早前突破1000萬登錄人數，ROLAND呢日來到社長在東京的家，提議以斷捨離開始新一頁。結果就係丟丟丟！



ROLAND被稱爲日本牛郎界的帝王，自2020年開設自己YouTube頻道後不時分享自己日常生活和獨特的思考方式。從一次新居room tour可以看出ROLAND是一個極簡主義者，不僅家裏裝潢全部只有黑色或是鏡面，衣櫃也只有一套衣服和一對鞋，所有東西都保持必要最下限。反觀はじめ社長，他經常拍攝「買一百個XXX」的影片，試過將屋企一個房間變成波波池、將好味棒零食塞滿房間。到底習慣兩極的二人會有怎樣的化學反應呢？

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第一站的睡房裏ROLAND快而准，瞬間發現桌子底下的紙皮箱，不管裏面是稀有角色睡衣和咕臣，他就直接搬到大門。

兩人來到大門，看到金魚缸的擺設裏放著幾隻寵物小精靈毛公仔。ROLAND立刻表示與其放幾個類似的物件，還不如將最好的一樣展示，令整體感覺更特別。結果抽出所有公仔，留下最厲害的Master Ball。

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去到編輯影片的房間，ROLAND發現周圍放著很多未使用的禮物。はじめ社長表示他經常收到禮物，但因蘊含別人心意而不好意思丟掉。ROLAND即發表偉論：「送禮的人選禮物的時候會得到快樂，所以當你收禮物的時候其實已經回禮了。」

接著ROLAND鼓勵はじめ社長從重複的物件找出最重要那件，其餘全部丟掉。はじめ社長最愛收集文具，他的藉口是:會買多作後備以防弄丟。眼光獨到的ROLAND卻回答：「我習慣把文具店當成自己的倉庫，沒了就去拿。」

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文具被ROLAND一掃而空，衣櫃裏的太陽眼鏡也由10多對減到兩對。除此以外，看到地上一團團謎之電綫，ROLAND表示：「屋企唔可以有叫唔出名嘅嘢，丟啦！」

可能ROLAND的價值觀跟一般市民不太一樣。。。動漫《刀劍神域》工作人員先有的T-shirt:「幾稀有都無用，你都唔着，丟！」標志性吉祥物熊仔所澤：「好阻埞，丟！」。一個人住但擁有兩個風筒：「有效率，合理！」、周圍放嘅大量游戲王卡和寵物小精靈卡，原封不動。

ROLAND打住「新開始新景色」旗號掃走はじめ社長大量雜物雖然殘忍，但的而且確令單位更開揚、清爽。

大家又會不會想ROLAND來你屋企幫你斷捨離呢？不過ROLAND最憎圓形同色彩繽紛的物品，如果你有心頭好滿足呢兩個條件，就記得要收埋啦！

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説起日本傳統工藝，可能不少人都會想起群馬縣高崎市的名產達摩。這些不倒翁紅噹噹的顔色和圓咕碌的眼睛最容易令人留下深刻印象，主要用作祈求生意興隆、辟邪消災的吉祥物，多年來被日本人民愛戴。傳統文化最大的難關是傳承，今日就跟大家介紹一位美女接班人，她不但將達摩變成潮物，連法國人都讚靚，不過老父卻不大欣賞，兩父女更十年無傾過偈，究竟發生何事呢?詳情請到原文閱讀👈 👈 👈