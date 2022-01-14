近年有不少人都會兼職多份工作，可以工作與興趣兩立，同時賺取零用錢。不過大部分公司亦有條例指明不可有副業或必須上報，以防員工的兼職與正職有利益衝突。日本近日有消防員於2020年至2021年間秘撈做遊戲實況YouTuber（直播打機），而被匿名舉報，消防局局長還要開記招道歉，而網民對事件也有不同看法，究竟點解做個秘撈都搞到咁大件事呢?



和歌山消防局就事件道歉（MBS NEWS 節目截圖)

這位33嵗消防員在YouTube上傳遊戲實況的影片，活動的10個月内總共上傳314條影片，總觀看次數達到227萬人，透過廣告收入賺取大約115萬円公務員。不過和歌山市地方法例規定，公務員不可有副業，於2021年10月有人匿名舉報「消防局内有人在做副業」，最後局方透過遊戲實況影片中的聲線識別出這位消防員。

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事件曝光後和歌山市消防局就事件開記招道歉、並表示會扣減該消防員的下個月十分之一人工。而涉事消防員也承認，自己對副業的定義認識不足才會犯錯。

事件引發網民在Twitter討論，大部分意見同意在現有法例下這位消防員受到處罰是無可厚非，不過條例是否應該因時代變遷而調整呢？

有一部分網民提出以YouTuber這種不規則的工作爲副業，會有可能因睡眠不足等原因影響正職的表現，特別消防員是人命攸關的工作；如果有可能成爲分心的源頭，很難斷定副業是否恰當。

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公務員的收入也成爲矚目點。網民提出公務員兼職的原因是收入不足，更有網民提出如果這位消防員短時間内從YouTube賺到115萬円，反而應該把消防員變成副業。相反亦有網民反擊：「公務員薪酬低係事實，入職前已經講清楚，呢俥係你自己嘅選擇！」「工作量與薪酬如果唔成正比，唔係應該更無餘力做副業咩？」「如果真係想做副業，根本就唔適合做公務員。」

MBS NEWS （節目截圖）

也有日本網民認為，公務員的私人時間不應受管制，而且網上直播打機的收入不算勞動所得，「唔係勞動所得嘅收入又點計呢？」所以大家工作簽約時要睇清楚員工守則，及時查詢、申報，避免不需要的麻煩。

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