小狗或是嬰兒經常因為牙痕而輕咬主人或父母的手指，日本人就稱呢種半含半咬嘅感觸做「甘嚙み」。一間製作治愈系機械嘅日本公司ユカイ工学就製作咗兩隻機械寵物去重現這種刺激母性的體驗，主持人更坦言上瘾！依家就帶大家睇睇佢哋究竟有咩特別之處啦！



Twitter: @yukaikk

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屋企如有小朋友或者養寵物，應該對被他們咬手指的感覺不陌生。不過小生命會長大、沒有養寵物的人卻沒這個體驗，有日本公司ユカイ工学就看準這個商機，仿造這種半含半咬「甘嚙み」的感觸做出兩隻治愈系機械寵物，可以模仿小動物或BＢ輕咬手指的行為，只要將手指輕輕一插入口就十分治癒，齊來看看主持人怎樣形容吧！

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日本節目スッキリ最近亦有介紹這兩隻「甘嚙みハムハム」。主持人形容兩隻機械寵物質地滑順，不輕不重，比一般毛公仔重少少，有「生物感」。

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公司製作產品時找家裏有嬰兒、寵物的員工測試，經多次實驗再現牙形、咬合頻率力度，製造出最理想的機械人。雖然機械寵物仍然在開發之中，現有的版本已經搭載幾十種咬合力度和頻率，每次插入感覺都不一樣，一吸、一咬、一啜，相信可以達到舒緩壓力的功效。

甘噛みハムハム官網

兩隻機械寵物暫定今年春天開始衆籌，爭取夏天出售，預計一隻賣4至5千円。有興趣嘅朋友可以去「甘嚙みハムハム」官方網站追蹤最新動向，為研製出一分力！

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