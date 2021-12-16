統計處請統計主任頂薪4.2萬　無需大學畢業+經驗　6份過2萬政府工

【公務員／政府工／鐵飯碗／搵工】有意轉工搵工的朋友看過來！多個政府部門持續請人，當中不乏多份涵蓋公務員及非公務員職位、月薪過2萬的空缺。雖然當中部分需要就讀指定科目或要求指定資格，但整體學歷及工作經驗要求並不高，不論應屆畢業還是職場新鮮人均值得一試。



多個政府部門持續請人，當中不乏多份涵蓋公務員及非公務員職位、月薪過2萬的空缺。（資料圖片）

今次共整合了6份低門檻政府工職位空缺，公務員及非公務員各佔三個，全部學歷要求大學畢業或以下，工作經驗要求三年或以下，當中部分要求指定科目或證書資格。例如由政府統計處聘請的二級統計主任，要求應聘者需持有香港統計學會頒發的統計學證書或持有相關科目的學位或高級文憑學歷如數學、統計及電子計算學/商業統計及電子計算。此工作為公務員職位，起薪$21,340至頂薪$42,545，加上有公務員福利，相信對於一眾理科生來說有一定吸引力。

👇👇👇點圖睇3份公務員職位空缺（政府統計處、機電工程署、教育局）👇👇👇

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👇👇👇點圖睇3份非公務員職位空缺（教育局、政府統計處、康樂及文化事務署）👇👇👇

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以上職位空缺中，最早截止申請的是教育局聘請的資訊科技資源主任，截止日期為12月17日下午6點，若有意申請便要盡快準備了。另外今次職位空缺有不少均要求指定專業資格，應徵時記得齊備所需文件證明，以免錯失面試機會。

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