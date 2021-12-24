藝人王力宏與李靚蕾離婚，連日隔空發文大戰，從現階段來看似乎是網民冠名「蕾神」的李靚蕾大勝。李靚蕾連日就此事發表長文，文筆暢順，且論點情理兼備，幾乎獲得網民一致讚好，其中一次他反駁王力宏時，提到「情緒操控Gaslighting」，勾起不少人好奇心，下文就為你解構何為Gaslighting。



王力宏與李靚蕾離婚成為中港台以至全球華人圈子的熱門討論話題。（微博圖片）

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Gaslighting是一個心理學術語，源於1944年改編自美國經典電影《Gaslight》（煤氣燈下）。故事講述女主角Paula繼承了大筆遺產，其後嫁了一位英俊瀟灑的丈夫。然而婚後家中經常發生怪事，例如傳出怪聲，房間煤氣燈忽明忽暗，但丈夫卻說只是她疑神疑鬼，精神有問題，最後Paula在偵探協助下，才發現一切是丈夫為了財產所設的精心佈局。

飾演Paula的女星英格烈褒曼（Ingrid Bergman）憑電影《Gaslight》獲頒奧斯卡最佳女主角。（網上圖片）

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《Gaslight》之後被心理學家借用來描述情緒操控，指刻意扭曲受害者所見的事實，從而控制對方，形容這種手法為「Gaslighting」。台灣知名YouTuber理科太太亦曾拍片解構「Gaslighting」，形容情侣間如果有人「Gaslighting」，是一種「有毒關係」。她舉例指，如果另一半經常說以下8句話，就可能是「煤氣燈操縱者」👇👇👇

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「是不是我錯了？」

上述8句話基本上都有一個共通點，就是「責任不在我，而是你錯了」，不管理記錯還是做錯，總之是你錯，「煤氣燈操縱者」會透過說謊及轉移視線等手法，讓對方或外界相信錯的是你，讓你漸懷疑自己。正如李靚蕾指出，她指控王力宏霸凌、出軌，但王力宏卻直接跳到結婚那個時間點，說「蕾神」如何逼婚，就是一方面轉移話題，同時又企圖營造對方做錯，所以「蕾神」直指王在「Gaslighting」。如何擺脫被情緒操控呢？專家有以下建議👇👇👇

當然不是說，只要說過上述8句話就一定是有毒情人，還要視乎發生頻率及事實，最主要的還是看你在關係中的切身感受。據心理學家指出，善良和容易相信別人的人，最易被操控，所以如果在一段關係中你開始經常懷自己，最好多與朋友傾訴，尋找支持，正如理科太太所說：「就是因為你善良，所以你值得更好的人。」

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